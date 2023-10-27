Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 27.10.2023 (обновлено: 06:19 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/siriya-1905540197.html
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии
Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:14
2023-10-27T06:19
сирия
сша
израиль
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
f-16
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом. Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.
https://ria.ru/20231005/siriya-1900818321.html
сирия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_e3ea74ff670ca022ef22df237caf8422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, сша, израиль, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, f-16, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирия, США, Израиль, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, F-16, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии

Reuters: целями ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Истребитель F-16 ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
США сбили турецкий беспилотник в Сирии
5 октября, 21:58
Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.
 
СирияСШАИзраильЛлойд ОстинДжо БайденМинистерство обороны СШАF-16В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала