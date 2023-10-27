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СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии
Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:14
2023-10-27T06:14
2023-10-27T06:19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом. Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.
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сирия, сша, израиль, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, f-16, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирия, США, Израиль, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, F-16, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии
Reuters: целями ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием