https://ria.ru/20231027/siriya-1905540197.html

СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии

СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии

Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:14

2023-10-27T06:14

2023-10-27T06:19

сирия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с оружием и боеприпасами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом. Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.

https://ria.ru/20231005/siriya-1900818321.html

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сирия, сша, израиль, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, f-16, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году