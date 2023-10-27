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США нанесли удары по иранским объектам в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
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05:12 27.10.2023 (обновлено: 12:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/siriya-1905538137.html
США нанесли удары по иранским объектам в Сирии
США нанесли удары по иранским объектам в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
США нанесли удары по иранским объектам в Сирии
США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T05:12
2023-10-27T12:38
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.&quot;По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками&quot;, — говорится в заявлении Остина.Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне, удары наносили истребители F-16, их целью были склады с оружием и боеприпасами.Удары, по утверждению Остина, не связаны с палестино-израильским конфликтом и не означают смены политики Вашингтона. Он назвал их ответом на атаки против американцев в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.Как заявил Остин, приказ Байдена демонстрирует, что США не станут терпеть подобные атаки и будут защищать себя и свои интересы. Он также потребовал от Ирана "прекратить" эти якобы поддерживаемые исламской республикой атаки.Глава Пентагона добавил, что США не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам и не станут колебаться в вопросе принятия дальнейших мер по самозащите.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.
https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html
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в мире, сирия, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

Байден приказал нанести удары по объектам Ирана в Сирии после атак на ВС США

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«

"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками", — говорится в заявлении Остина.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне, удары наносили истребители F-16, их целью были склады с оружием и боеприпасами.
Удары, по утверждению Остина, не связаны с палестино-израильским конфликтом и не означают смены политики Вашингтона. Он назвал их ответом на атаки против американцев в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.
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Как заявил Остин, приказ Байдена демонстрирует, что США не станут терпеть подобные атаки и будут защищать себя и свои интересы. Он также потребовал от Ирана "прекратить" эти якобы поддерживаемые исламской республикой атаки.
Глава Пентагона добавил, что США не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам и не станут колебаться в вопросе принятия дальнейших мер по самозащите.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.
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В миреСирияМинистерство обороны СШАСШАЛлойд ОстинИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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