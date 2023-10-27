https://ria.ru/20231027/siriya-1905538137.html

США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

США нанесли удары по иранским объектам в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023

США нанесли удары по иранским объектам в Сирии

США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T05:12

2023-10-27T05:12

2023-10-27T12:38

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сша

ллойд остин

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками", — говорится в заявлении Остина.Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне, удары наносили истребители F-16, их целью были склады с оружием и боеприпасами.Удары, по утверждению Остина, не связаны с палестино-израильским конфликтом и не означают смены политики Вашингтона. Он назвал их ответом на атаки против американцев в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.Как заявил Остин, приказ Байдена демонстрирует, что США не станут терпеть подобные атаки и будут защищать себя и свои интересы. Он также потребовал от Ирана "прекратить" эти якобы поддерживаемые исламской республикой атаки.Глава Пентагона добавил, что США не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам и не станут колебаться в вопросе принятия дальнейших мер по самозащите.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.

https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html

https://ria.ru/20231005/siriya-1900818321.html

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в мире, сирия, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году