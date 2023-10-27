США нанесли удары по иранским объектам в Сирии
Байден приказал нанести удары по объектам Ирана в Сирии после атак на ВС США
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
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"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками", — говорится в заявлении Остина.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Пентагоне, удары наносили истребители F-16, их целью были склады с оружием и боеприпасами.
Удары, по утверждению Остина, не связаны с палестино-израильским конфликтом и не означают смены политики Вашингтона. Он назвал их ответом на атаки против американцев в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.
Как заявил Остин, приказ Байдена демонстрирует, что США не станут терпеть подобные атаки и будут защищать себя и свои интересы. Он также потребовал от Ирана "прекратить" эти якобы поддерживаемые исламской республикой атаки.
Глава Пентагона добавил, что США не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам и не станут колебаться в вопросе принятия дальнейших мер по самозащите.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные с 17 по 26 октября подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии. Перед этим Джо Байден обратился к лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предупреждением, заявив, что США ответят в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, и призвал быть готовым к этому.