https://ria.ru/20231027/shtraf-1905651390.html
Google грозит третий оборотный штраф в России
Google грозит третий оборотный штраф в России - РИА Новости, 27.10.2023
Google грозит третий оборотный штраф в России
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:49
2023-10-27T14:49
2023-10-27T14:49
экономика
технологии
россия
москва
google
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до 1/10 дохода за год, сообщили РИА Новости в суде. Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы. "В суд поступил административный материал на основании протокола об административном правонарушении в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Санкция части 5 статьи 13 41 КоАП повторное неудаление запрещенной информации предусматривает штраф до 1/10 дохода компании за год. В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике. Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
https://ria.ru/20231021/gd-1904365460.html
https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, москва, google
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Google
Google грозит третий оборотный штраф в России
Google в России грозит новый штраф до 1/10 дохода из-за запрещенной информации
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до 1/10 дохода за год, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы.
«
"В суд поступил административный материал на основании протокола об административном правонарушении в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Дата рассмотрения пока не назначена. Санкция части 5 статьи 13 41 КоАП повторное неудаление запрещенной информации предусматривает штраф до 1/10 дохода компании за год.
Google может начать "дерусификацию", заявили в Госдуме
В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google
штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.
Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
Арбитражный суд признал российскую "дочку" Google банкротом