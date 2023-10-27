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Google грозит третий оборотный штраф в России - РИА Новости, 27.10.2023
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14:49 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/shtraf-1905651390.html
Google грозит третий оборотный штраф в России
Google грозит третий оборотный штраф в России - РИА Новости, 27.10.2023
Google грозит третий оборотный штраф в России
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:49
2023-10-27T14:49
экономика
технологии
россия
москва
google
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до 1/10 дохода за год, сообщили РИА Новости в суде. Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы. "В суд поступил административный материал на основании протокола об административном правонарушении в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Санкция части 5 статьи 13 41 КоАП повторное неудаление запрещенной информации предусматривает штраф до 1/10 дохода компании за год. В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике. Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
https://ria.ru/20231021/gd-1904365460.html
https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html
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экономика, технологии, россия, москва, google
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Google
Google грозит третий оборотный штраф в России

Google в России грозит новый штраф до 1/10 дохода из-за запрещенной информации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до 1/10 дохода за год, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы.
«
"В суд поступил административный материал на основании протокола об административном правонарушении в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Дата рассмотрения пока не назначена. Санкция части 5 статьи 13 41 КоАП повторное неудаление запрещенной информации предусматривает штраф до 1/10 дохода компании за год.
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В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.
Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
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