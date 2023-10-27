https://ria.ru/20231027/shtraf-1905651390.html

Google грозит третий оборотный штраф в России

Google грозит третий оборотный штраф в России - РИА Новости, 27.10.2023

Google грозит третий оборотный штраф в России

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:49

2023-10-27T14:49

2023-10-27T14:49

экономика

технологии

россия

москва

google

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол за повторное неудаление контента в отношении Google, компании грозит новый штраф в размере до 1/10 дохода за год, сообщили РИА Новости в суде. Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы. "В суд поступил административный материал на основании протокола об административном правонарушении в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена. Санкция части 5 статьи 13 41 КоАП повторное неудаление запрещенной информации предусматривает штраф до 1/10 дохода компании за год. В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике. Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.

https://ria.ru/20231021/gd-1904365460.html

https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, москва, google