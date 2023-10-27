https://ria.ru/20231027/shkola-1905746044.html

СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе - РИА Новости, 27.10.2023

СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

Следователи начали проверку из-за видео в Сети, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана, принесший в школу города Валдай в Новгородской области свой... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T22:45

2023-10-27T22:45

2023-10-27T22:59

происшествия

новгородская область

таджикистан

валдай

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку из-за видео в Сети, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана, принесший в школу города Валдай в Новгородской области свой национальный флаг, в ответ на замечания ученицы пригрозил ей убийством, сообщили в Следственном комитете."В Новгородской области следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей... В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике", — говорится в публикации в Telegram-канале. Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород", где выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу Валдая. Подросток-мигрант, обмотавшись им, на замечания ученицы ответил, что зарежет ее после уроков. Кроме того, на выложенной аудиозаписи он уверяет, что никогда в жизни не возьмет в руки русский флаг. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, всех участников инцидента установили и доставили в территориальный отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств. Проверку организовала и прокуратура Новгородской области. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

новгородская область

таджикистан

валдай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, таджикистан, валдай, следственный комитет россии (ск рф)