СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе
СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку из-за видео в Сети, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана, принесший в школу города Валдай в Новгородской области свой национальный флаг, в ответ на замечания ученицы пригрозил ей убийством, сообщили в Следственном комитете.
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"В Новгородской области следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей... В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород", где выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу Валдая. Подросток-мигрант, обмотавшись им, на замечания ученицы ответил, что зарежет ее после уроков. Кроме того, на выложенной аудиозаписи он уверяет, что никогда в жизни не возьмет в руки русский флаг.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, всех участников инцидента установили и доставили в территориальный отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств.
Проверку организовала и прокуратура Новгородской области. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.