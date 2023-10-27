Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 27.10.2023 (обновлено: 22:59 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/shkola-1905746044.html
СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе
СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе - РИА Новости, 27.10.2023
СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе
Следователи начали проверку из-за видео в Сети, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана, принесший в школу города Валдай в Новгородской области свой... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T22:45
2023-10-27T22:59
происшествия
новгородская область
таджикистан
валдай
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку из-за видео в Сети, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана, принесший в школу города Валдай в Новгородской области свой национальный флаг, в ответ на замечания ученицы пригрозил ей убийством, сообщили в Следственном комитете."В Новгородской области следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей... В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике", — говорится в публикации в Telegram-канале. Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород", где выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу Валдая. Подросток-мигрант, обмотавшись им, на замечания ученицы ответил, что зарежет ее после уроков. Кроме того, на выложенной аудиозаписи он уверяет, что никогда в жизни не возьмет в руки русский флаг. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, всех участников инцидента установили и доставили в территориальный отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств. Проверку организовала и прокуратура Новгородской области. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
новгородская область
таджикистан
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, таджикистан, валдай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Таджикистан, Валдай, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

СК проводит проверку после инцидента с детьми мигрантов из Таджикистана в Валдае

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку из-за видео в Сети, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана, принесший в школу города Валдай в Новгородской области свой национальный флаг, в ответ на замечания ученицы пригрозил ей убийством, сообщили в Следственном комитете.
«
"В Новгородской области следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей... В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород", где выложено видео инцидента, 15-летние дети принесли флаг Таджикистана в школу Валдая. Подросток-мигрант, обмотавшись им, на замечания ученицы ответил, что зарежет ее после уроков. Кроме того, на выложенной аудиозаписи он уверяет, что никогда в жизни не возьмет в руки русский флаг.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, всех участников инцидента установили и доставили в территориальный отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств.
Проверку организовала и прокуратура Новгородской области. Надзорное ведомство оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы.
Работа Центра содействия мигрантам - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На незаконную миграцию объявлена охота
25 октября, 08:00
 
ПроисшествияНовгородская областьТаджикистанВалдайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала