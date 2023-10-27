https://ria.ru/20231027/shkola-1905579265.html
В Якутии запретили празднование Хэллоуина в образовательных учреждениях
В Якутии запретили празднование Хэллоуина в образовательных учреждениях - РИА Новости, 27.10.2023
В Якутии запретили празднование Хэллоуина в образовательных учреждениях
Празднование Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях Якутии запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:17
2023-10-27T11:17
2023-10-27T11:18
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Празднование Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях Якутии запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки. По информации Минобрнауки, всем образовательным учреждениям республики разосланы письма о запрете Хэллоуина. "Необходимо принять меры по недопущению празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях", - говорится в приказе министерства. Как отметили в Минобрнауки, в школах должны проводиться образовательные мероприятия, направленные на "сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, а также сохранение исторического наследия народов, проживающих в стране".
https://ria.ru/20231024/prazdnik-1904857394.html
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республика саха (якутия)
В Якутии запретили празднование Хэллоуина в образовательных учреждениях
Минобрнауки Якутии запретило праздновать Хэллоуин в образовательных учреждениях
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Празднование Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях Якутии запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
По информации Минобрнауки, всем образовательным учреждениям республики разосланы письма о запрете Хэллоуина.
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"Необходимо принять меры по недопущению празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях", - говорится в приказе министерства.
Как отметили в Минобрнауки, в школах должны проводиться образовательные мероприятия, направленные на "сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, а также сохранение исторического наследия народов, проживающих в стране".