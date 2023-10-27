https://ria.ru/20231027/sfera-1905527187.html
Глава "Роскосмоса" отметил интерес стран БРИКС и Африки к проекту "Сфера"
Глава "Роскосмоса" отметил интерес стран БРИКС и Африки к проекту "Сфера" - РИА Новости, 27.10.2023
Глава "Роскосмоса" отметил интерес стран БРИКС и Африки к проекту "Сфера"
Страны БРИКС и Африки проявляют интерес к российскому проекту "Сфера", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:33
2023-10-27T00:33
2023-10-27T00:34
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 окт - РИА Новости. Страны БРИКС и Африки проявляют интерес к российскому проекту "Сфера", сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Страны БРИКС проявляют интерес и готовы с нами вместе работать. Мы очень активно работаем со странами БРИКС. Африканские страны многие проявляют интерес к развитию спутникостроения и готовы вместе с нами работать", - сказал он журналистам. Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удаленных от центра территориях России, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий.
https://ria.ru/20230823/kosmos-1891732679.html
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Африка, Россия, Арктика, Юрий Борисов (Роскосмос), БРИКС, Роскосмос
Глава "Роскосмоса" отметил интерес стран БРИКС и Африки к проекту "Сфера"
Глава "Роскосмоса" Борисов: страны БРИКС и Африки проявляют интерес к "Сфере"