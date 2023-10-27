Рейтинг@Mail.ru
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 27.10.2023 (обновлено: 14:23 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sberbank-1905642387.html
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 27.10.2023
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн" после повышения ЦБ ставки до 15%, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:19
2023-10-27T14:23
экономика
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846443467_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_6da449275113762c996f7aa6d027e049.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн" после повышения ЦБ ставки до 15%, выяснил корреспондент РИА Новости. "Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети - мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нем Россию", - сказано в сообщении. РИА Новости запросило Сбербанк. Банк России в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, при этом аналитики ждали роста ставки до 14%. Обычно банки после повышения ключевой ставки начинают увеличивать доходности по вкладам.
https://ria.ru/20231026/vtb-1905333122.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846443467_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09887432e6af8786d794cadfbf890809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Пользователи в Москве столкнулись со сбоем в приложении "Сбербанк Онлайн"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка возле офиса Сбербанка
Девушка возле офиса Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка возле офиса Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн" после повышения ЦБ ставки до 15%, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети - мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нем Россию", - сказано в сообщении.
РИА Новости запросило Сбербанк.
Банк России в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, при этом аналитики ждали роста ставки до 14%. Обычно банки после повышения ключевой ставки начинают увеличивать доходности по вкладам.
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо
26 октября, 11:44
 
ЭкономикаСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала