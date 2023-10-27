https://ria.ru/20231027/sberbank-1905642387.html

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 27.10.2023

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн" после повышения ЦБ ставки до 15%, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:19

2023-10-27T14:19

2023-10-27T14:23

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пользователи в Москве столкнулись со сбоем приложения "Сбербанк Онлайн" после повышения ЦБ ставки до 15%, выяснил корреспондент РИА Новости. "Неполадки с интернетом. Попробуйте: подключиться к другой сети - мобильной или Wi-Fi, отключить VPN или выбрать в нем Россию", - сказано в сообщении. РИА Новости запросило Сбербанк. Банк России в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, при этом аналитики ждали роста ставки до 14%. Обычно банки после повышения ключевой ставки начинают увеличивать доходности по вкладам.

https://ria.ru/20231026/vtb-1905333122.html

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2023

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экономика, сбербанк россии