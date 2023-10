Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о некоторых сайтах

https://ria.ru/20231027/sayty-1905702394.html

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services, из-за невыполнения требований по "приземлению", говорится в сообщении регулятора."В связи с тем, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о "приземлении", Роскомнадзор решил принять дополнительные меры. Ряд иностранных провайдеров хостинга получил запрет на поисковую выдачу сведений о сайтах этих компаний", - говорится в сообщении.Там уточили, что меры приняты в отношении 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC.По данным ведомства, эти провайдеры хостинга не исполнили обязанности, предусмотренные законом о "приземлении", а именно не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций и не создали уполномоченное представительство в России. Принятые меры будут действовать до тех пор, пока иностранные провайдеры хостинга не исполнят свои обязанности в полном объеме.В сентябре регулятор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона.В ноябре 2021 года РКН опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), *Meta Platforms (*Facebook, *Instagram, WhatsApp, запрещена в РФ как экстремистская), Twitter (ныне Х), TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

