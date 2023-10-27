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В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2023
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13:46 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html
В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций
В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2023
В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций
Санкции против России нанесли больше всего вреда Германии, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Welt, которая в понедельник сообщила о... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:46
2023-10-27T13:46
россия
германия
москва
сара вагенкнехт
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Санкции против России нанесли больше всего вреда Германии, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Welt, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной. "Ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как наше. Мы должны снова получать российские энергоносители по трубопроводам, а не дорогостоящими обходными путями из Индии и Бельгии, например", - заявила политик.Вагенкнехт добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление. В понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html
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россия, германия, москва, сара вагенкнехт, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Германия, Москва, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций

Вагенкнехт: антироссийские санкции нанесли больше всего вреда Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Санкции против России нанесли больше всего вреда Германии, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Welt, которая в понедельник сообщила о выходе из партии "Левых" и создании собственной.
"Ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как наше. Мы должны снова получать российские энергоносители по трубопроводам, а не дорогостоящими обходными путями из Индии и Бельгии, например", - заявила политик.
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4 октября, 20:23
Вагенкнехт добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление.
В понедельник критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость".
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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РоссияГерманияМоскваСара ВагенкнехтВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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