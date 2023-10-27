https://ria.ru/20231027/sandu-1905672071.html

Санду прокомментировала отказ признать аудит долга Молдавии "Газпромом"

Санду прокомментировала отказ признать аудит долга Молдавии "Газпромом" - РИА Новости, 27.10.2023

Санду прокомментировала отказ признать аудит долга Молдавии "Газпромом"

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), что нежелание "Газпрома" признавать результаты аудита... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:03

2023-10-27T16:03

2023-10-27T16:03

экономика

молдавия

майя санду

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), что нежелание "Газпрома" признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую решать должен российский концерн. Министр энергетики олдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. "Это проблема "Газпрома", если они не признают (итоги аудита). У нас есть доказательства, аудит сделан известными компаниями в этой области. "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов", - заявила Санду. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

https://ria.ru/20231026/dolg-1905524915.html

https://ria.ru/20231006/moldaviya-1900843359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, майя санду, газпром, молдовагаз