Рейтинг@Mail.ru
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/samooborona-1905736542.html
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной - РИА Новости, 27.10.2023
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал американские удары по объектам в Сирии реализацией права на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:16
2023-10-27T21:16
в мире
сирия
сша
джон кирби
ллойд остин
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867398984_0:29:3072:1756_1920x0_80_0_0_fa3147c453d981c241d8a156e819b906.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал американские удары по объектам в Сирии реализацией права на самооборону. "Эти удары были в значительной степени нанесены в порядке самообороны. Вы знаете, что наши силы и объекты попали под атаки, в основном ракетные, со стороны этих прокси-группировок, но которые поддерживаются Ираном", - сказал он в интервью телеканалу ABC. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что американская авиация нанесла удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Он подчеркнул, что бомбардировки не связаны с палестино-израильским конфликтом. Кирби сказал, что среди атакованных целей склады с оружием. "Они нередко бьют в ответ. Если такое случится, то мы абсолютно точно будем делать, что должно, для защиты наших войск и объектов. Мы будем к этому готовы", - добавил он.
https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html
https://ria.ru/20231027/siriya-1905540197.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867398984_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3c0e5501380bbaf36f54fdbb85c9e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, джон кирби, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Джон Кирби, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной

Кирби: США нанесли удары по объектам Сирии в порядке самообороны

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал американские удары по объектам в Сирии реализацией права на самооборону.
«
"Эти удары были в значительной степени нанесены в порядке самообороны. Вы знаете, что наши силы и объекты попали под атаки, в основном ракетные, со стороны этих прокси-группировок, но которые поддерживаются Ираном", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии
Вчера, 12:47
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что американская авиация нанесла удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Он подчеркнул, что бомбардировки не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Кирби сказал, что среди атакованных целей склады с оружием.
«
"Они нередко бьют в ответ. Если такое случится, то мы абсолютно точно будем делать, что должно, для защиты наших войск и объектов. Мы будем к этому готовы", - добавил он.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
СМИ назвали цели ударов американских F-16 в Сирии
Вчера, 06:14
 
В миреСирияСШАДжон КирбиЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала