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Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной - РИА Новости, 27.10.2023
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал американские удары по объектам в Сирии реализацией права на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:16
2023-10-27T21:16
2023-10-27T21:16
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал американские удары по объектам в Сирии реализацией права на самооборону. "Эти удары были в значительной степени нанесены в порядке самообороны. Вы знаете, что наши силы и объекты попали под атаки, в основном ракетные, со стороны этих прокси-группировок, но которые поддерживаются Ираном", - сказал он в интервью телеканалу ABC. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что американская авиация нанесла удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами. Он подчеркнул, что бомбардировки не связаны с палестино-израильским конфликтом. Кирби сказал, что среди атакованных целей склады с оружием. "Они нередко бьют в ответ. Если такое случится, то мы абсолютно точно будем делать, что должно, для защиты наших войск и объектов. Мы будем к этому готовы", - добавил он.
https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html
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в мире, сирия, сша, джон кирби, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Джон Кирби, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной
Кирби: США нанесли удары по объектам Сирии в порядке самообороны