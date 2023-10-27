https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905527652.html

Путин утвердил проект российской орбитальной станции, сообщил Борисов

Путин утвердил проект российской орбитальной станции, сообщил Борисов - РИА Новости, 27.10.2023

Путин утвердил проект российской орбитальной станции, сообщил Борисов

На совещании у президента России Владимира Путина было дано указание утвердить проект по созданию российской орбитальной станции (РОС), на это выделено... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:43

2023-10-27T00:43

2023-10-27T00:55

экономика

россия

роскосмос

владимир путин

юрий борисов (роскосмос)

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КОРОЛЕВ (Московская область), 27 окт - РИА Новости. На совещании у президента России Владимира Путина было дано указание утвердить проект по созданию российской орбитальной станции (РОС), на это выделено финансирование, определены основные показатели по проекту, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Решение однозначное принято. Утверждено, по сути дела, дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, по сути дела, по созданию российской орбитальной станции, выделено финансирование, определены основные показатели по этому проекту", - сказал он журналистам.В четверг стало известно, что эскизный проект российской орбитальной станции прошел экспертизу, сейчас разработчики готовят документы для сдачи его заказчику.Россия ранее продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. РОС придет ей на замену и станет плацдармом для отработки новых технологий в космосе. Станцию планируется развернуть с 2027 по 2032 годы, в ее состав войдут научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.РОС, в отличие от МКС, будет летать по полярной орбите, что поспособствует исследованию влияния на организм человека радиационных условий, приближенных к дальнему космосу. Её модули будут унифицированы, их можно будет заменять, что обеспечит станции неограниченный срок службы.Эскизным проектированием Российской орбитальной станции занимается РКК "Энергия". Предполагается, что космонавты смогут отправиться на РОС в 2028 году.

https://ria.ru/20231026/stantsiya-1905491816.html

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экономика, россия, роскосмос, владимир путин, юрий борисов (роскосмос)