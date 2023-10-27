https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905753726.html

ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 28.10.2023

ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

ХАМАС заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному перемирию. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-27T23:59

2023-10-27T23:59

2023-10-28T00:03

в мире

хамас

генеральная ассамблея оон

оон

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. ХАМАС заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному перемирию."Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", - говорится в заявлении.Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.

https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905751447.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, генеральная ассамблея оон, оон, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году