https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905753726.html
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 28.10.2023
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН
ХАМАС заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному перемирию. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-27T23:59
2023-10-27T23:59
2023-10-28T00:03
в мире
хамас
генеральная ассамблея оон
оон
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. ХАМАС заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному перемирию."Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", - говорится в заявлении.Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.
https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905751447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, генеральная ассамблея оон, оон, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию ГА ООН, призывающую к перемирию