Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции
ГА ООН отклонила поправку к резолюции, осуждающую "террористическую атаку ХАМАС"
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 окт – РИА Новости. Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением "террористической атаки ХАМАС" к проекту резолюции арабских стран, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
За поправку проголосовали 88 стран, против 55, воздержались 23. Для принятия требовалось две трети голосов. Таким образом поправка не была принята.
Ранее Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно проекту резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену" без предусловий.
Проект резолюции также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора.
В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.