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Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции - РИА Новости, 27.10.2023
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23:30 27.10.2023 (обновлено: 23:32 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905751447.html
Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции
Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции - РИА Новости, 27.10.2023
Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции
Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением "террористической атаки ХАМАС" к проекту резолюции арабских стран, призывающей к немедленному перемирию РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:30
2023-10-27T23:32
в мире
израиль
канада
оон
генеральная ассамблея оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением "террористической атаки ХАМАС" к проекту резолюции арабских стран, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости. За поправку проголосовали 88 стран, против 55, воздержались 23. Для принятия требовалось две трети голосов. Таким образом поправка не была принята. Ранее Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно проекту резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену" без предусловий. Канада пожелала, чтобы в текст включили осуждение "террористической атаки ХАМАС, которая происходила в Израиле с 7 октября" и требование немедленного освобождения без предусловий "заложников". Проект резолюции также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора. В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, израиль, канада, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Канада, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции

ГА ООН отклонила поправку к резолюции, осуждающую "террористическую атаку ХАМАС"

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением "террористической атаки ХАМАС" к проекту резолюции арабских стран, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
За поправку проголосовали 88 стран, против 55, воздержались 23. Для принятия требовалось две трети голосов. Таким образом поправка не была принята.
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Вчера, 08:00
Ранее Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно проекту резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену" без предусловий.
Канада пожелала, чтобы в текст включили осуждение "террористической атаки ХАМАС, которая происходила в Израиле с 7 октября" и требование немедленного освобождения без предусловий "заложников".
Проект резолюции также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора.
В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
 
В миреИзраильКанадаООНГенеральная Ассамблея ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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