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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
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22:56 27.10.2023 (обновлено: 00:43 28.10.2023)
https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905747229.html
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-27T22:56
2023-10-28T00:43
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
бапор
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ООН, 27 окт — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.Против выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи.При подсчете считались только голоса за и против. Для принятия резолюции надо было набрать две трети.Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя решение Генассамблеи, заявил, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности"."Эта организация была создана с целью предотвращения зверств. Спектакль, который мы только что видели, доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств", — сказал он.По словам Эрдана, Израиль только что пережил "крупнейшую резню со времен холокоста", а теперь у Тель-Авива "нет права защищать себя". Он добавил, что представители его страны не будут сидеть сложа руки и не дадут противнику перевооружиться.ХАМАС поддержал решение ГА ООН."Мы в Исламском движении сопротивления приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", - говорится в заявлении.Авторами выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты мирных граждан и гражданских объектов. В тексте содержится призыв к немедленной, длительной и беспрепятственной доставке необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных. Также в документе содержится призыв к Израилю отменить предписание к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора.В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231027/deystviya-1905747938.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бапор
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, БАПОР
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Газой

© AP Photo / Mary Altaffer Генеральная Ассамблея ООН
 Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 27 окт — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.
Резолюция ООН
Резолюция ООН
Резолюция ООН
Против выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи.
При подсчете считались только голоса за и против. Для принятия резолюции надо было набрать две трети.
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя решение Генассамблеи, заявил, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".
"Эта организация была создана с целью предотвращения зверств. Спектакль, который мы только что видели, доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств", — сказал он.
По словам Эрдана, Израиль только что пережил "крупнейшую резню со времен холокоста", а теперь у Тель-Авива "нет права защищать себя". Он добавил, что представители его страны не будут сидеть сложа руки и не дадут противнику перевооружиться.
ХАМАС поддержал решение ГА ООН.
"Мы в Исламском движении сопротивления приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", - говорится в заявлении.
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Авторами выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты мирных граждан и гражданских объектов. В тексте содержится призыв к немедленной, длительной и беспрепятственной доставке необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных. Также в документе содержится призыв к Израилю отменить предписание к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора.
В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
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