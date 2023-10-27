https://ria.ru/20231027/reznya-1905644868.html

Премьер Польши потребовал найти все останки жертв Волынской резни

Премьер Польши потребовал найти все останки жертв Волынской резни - РИА Новости, 27.10.2023

Премьер Польши потребовал найти все останки жертв Волынской резни

Полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:28

2023-10-27T14:28

2023-10-27T14:28

в мире

польша

украина

волынская резня

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв Волынской резни, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в видеообращении в соцсети. Ранее сообщалось, что в Тернопольской области Украины было обнаружено массовое захоронение жертв Волынское резни. "Мы должны закрыть эту болезненную рану в истории польского и украинского народов. Путь к этому ведет тщательная исследовательская работа экспертов и историков, а также поиск останков жертв, эксгумации и захоронения", - сказал Моравецкий. Он отметил, что "не может быть полного польско-украинского примирения без поиска всех останков жертв Волынского преступления". По словам Моравецкого, польская сторона уже обратилась в соответствующие украинские учреждения с просьбой предоставить разрешение на эксгумацию, исследования и захоронение найденных останков. "Мы доведем это дело до конца. Мы в долгу перед тысячами жертв Волыни и их семьями", - сказал польский премьер. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек. Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20231014/polsha-1902734326.html

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, волынская резня, матеуш моравецкий