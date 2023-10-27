https://ria.ru/20231027/rezidenty-1905684712.html
Число резидентов Арктической зоны в Архангельской области достигло 195
Число резидентов Арктической зоны в Архангельской области достигло 195 - РИА Новости, 27.10.2023
Число резидентов Арктической зоны в Архангельской области достигло 195
Инвестиционную деятельность в статусе резидентов арктической зоны РФ (АЗРФ) в Архангельской области ведут 195 компаний, в экономику региона привлечено 16,3... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:46
2023-10-27T16:46
2023-10-27T16:46
архангельская область
россия
арктика
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Инвестиционную деятельность в статусе резидентов арктической зоны РФ (АЗРФ) в Архангельской области ведут 195 компаний, в экономику региона привлечено 16,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "Всего в области инвестиционную деятельность в статусе резидентов АЗРФ ведут уже 195 компаний. 49 из них заключили соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в 2023 году", - написал Цыбульский, отметив, что регион сохраняет лидирующие позиции по количеству инвестиционных проектов, запущенных в реализацию в Арктике. По данным областных властей, на сегодняшний день резиденты АЗРФ, зарегистрированные в Архангельской области, реализуют уже 70 инициатив. В их числе – новые производства, предприятия в сфере медицины, туризма, общественного питания и другие. "В результате компании привлекли в экономику региона 16,3 миллиарда рублей. Новые рабочие места создали для 2645 человек", - добавил Цыбульский. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, предприниматели, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов при господдержке, которая предоставляется резидентам АЗРФ, могут обратиться в агентство регионального развития. "Потенциальные инвесторы могут получить помощь в разработке финансовых моделей и бизнес-планов для подачи заявки на статус резидента Арктической зоны РФ, в подборе и согласовании выделения земельных участков по упрощенной процедуре, комплексном сопровождении проектов", – пояснил генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства. В сентябре в Северодвинске в тестовом режиме заработал открытый резидентом АЗРФ шинный центр, где услуги по замене шин, ремонту и техническому обслуживанию могут получать владельцы всех видов транспорта. На региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижены ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения, также установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%.
https://ria.ru/20231026/arktika-1905508963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, арктика, александр цыбульский
Архангельская область, Россия, Арктика, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Инвестиционную деятельность в статусе резидентов арктической зоны РФ (АЗРФ) в Архангельской области ведут 195 компаний, в экономику региона привлечено 16,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"Всего в области инвестиционную деятельность в статусе резидентов АЗРФ ведут уже 195 компаний. 49 из них заключили соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в 2023 году", - написал Цыбульский, отметив, что регион сохраняет лидирующие позиции по количеству инвестиционных проектов, запущенных в реализацию в Арктике
.
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По данным областных властей, на сегодняшний день резиденты АЗРФ, зарегистрированные в Архангельской области, реализуют уже 70 инициатив. В их числе – новые производства, предприятия в сфере медицины, туризма, общественного питания и другие. "В результате компании привлекли в экономику региона 16,3 миллиарда рублей. Новые рабочие места создали для 2645 человек", - добавил Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, предприниматели, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов при господдержке, которая предоставляется резидентам АЗРФ, могут обратиться в агентство регионального развития.
"Потенциальные инвесторы могут получить помощь в разработке финансовых моделей и бизнес-планов для подачи заявки на статус резидента Арктической зоны РФ, в подборе и согласовании выделения земельных участков по упрощенной процедуре, комплексном сопровождении проектов", – пояснил генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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В сентябре в Северодвинске
в тестовом режиме заработал открытый резидентом АЗРФ шинный центр, где услуги по замене шин, ремонту и техническому обслуживанию могут получать владельцы всех видов транспорта.
На региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижены ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%.
Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения, также установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%.