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В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка - РИА Новости, 27.10.2023
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19:01 27.10.2023
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В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка - РИА Новости, 27.10.2023
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка
Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:01
2023-10-27T19:01
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Михневской улице в районе дома 2Д произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. По данным Прокуратуры Москвы, водитель, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка

Автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка в Москве, девочку госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"На Михневской улице в районе дома 2Д произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. По данным Прокуратуры Москвы, водитель, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено.
Место происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка
26 октября, 08:57
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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