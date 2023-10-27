https://ria.ru/20231027/rebenok-1905715929.html
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка - РИА Новости, 27.10.2023
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка
Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:01
2023-10-27T19:01
2023-10-27T19:01
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Михневской улице в районе дома 2Д произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. По данным Прокуратуры Москвы, водитель, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка
Автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка в Москве, девочку госпитализировали