https://ria.ru/20231027/rebenok-1905715929.html

В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка

В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка - РИА Новости, 27.10.2023

В Москве автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка

Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:01

2023-10-27T19:01

2023-10-27T19:01

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, ребенок доставлен в больницу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Михневской улице в районе дома 2Д произошло ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля. По данным Прокуратуры Москвы, водитель, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено.

https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы