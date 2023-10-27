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В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки - РИА Новости, 27.10.2023
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10:48 27.10.2023 (обновлено: 12:52 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/razvedka-1905571334.html
В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки
В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки - РИА Новости, 27.10.2023
В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки
В Запорожской области во время спецоперации ФСБ пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:48
2023-10-27T12:52
запорожская область
россия
фсб
украина
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Запорожской области во время спецоперации ФСБ пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, сообщили в спецслужбе.&quot;В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации &quot;РИА-Мелитополь&quot; и Telegram-чата &quot;Мелитополь — Це Украина&quot;, используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона&quot;, — уточнили в ведомстве.Сотрудники ФСБ смогли задержать граждан Украины и России, работающих на противника, несмотря на принятые ими меры конспирации и попытки скрыть свои личности в интернете."Один из агентов ГУР МОУ (украинской военной разведки. — Прим. ред.), оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружены СВУ, автомат АКМС, граната РГН", — добавили в ведомстве.В ФСБ отметили, что администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способных нанести ущерб безопасности страны. &quot;Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона&quot;, — указали в спецслужбе.На допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям о госизмене и шпионаже.&quot;Подписчикам &quot;РИА-Мелитополь&quot; и Telegram-чата &quot;Мелитополь — Це Украина&quot; направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации&quot;, — сообщили в ведомстве.Кроме того, спецслужба прекратила работу этих украинских ресурсов.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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РИА Новости
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Пресечение деятельности агентурных групп на территории Запорожской области
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности трех агентурных групп на территории Запорожской области.
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запорожская область, россия, фсб, украина
Запорожская область, Россия, ФСБ, Украина
В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки

В Запорожской области ФСБ задержала администраторов украинских Telegram-каналов

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Запорожской области во время спецоперации ФСБ пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, сообщили в спецслужбе.
«

"В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь — Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ смогли задержать граждан Украины и России, работающих на противника, несмотря на принятые ими меры конспирации и попытки скрыть свои личности в интернете.
"Один из агентов ГУР МОУ (украинской военной разведки. — Прим. ред.), оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружены СВУ, автомат АКМС, граната РГН", — добавили в ведомстве.
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В ФСБ отметили, что администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способных нанести ущерб безопасности страны.
«

"Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона", — указали в спецслужбе.

На допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку.
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Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям о госизмене и шпионаже.
«

"Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь — Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, спецслужба прекратила работу этих украинских ресурсов.
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