https://ria.ru/20231027/razvedka-1905571334.html

В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки

В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки - РИА Новости, 27.10.2023

В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки

В Запорожской области во время спецоперации ФСБ пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:48

2023-10-27T10:48

2023-10-27T12:52

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Запорожской области во время спецоперации ФСБ пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины, сообщили в спецслужбе."В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь — Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона", — уточнили в ведомстве.Сотрудники ФСБ смогли задержать граждан Украины и России, работающих на противника, несмотря на принятые ими меры конспирации и попытки скрыть свои личности в интернете."Один из агентов ГУР МОУ (украинской военной разведки. — Прим. ред.), оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружены СВУ, автомат АКМС, граната РГН", — добавили в ведомстве.В ФСБ отметили, что администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способных нанести ущерб безопасности страны. "Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона", — указали в спецслужбе.На допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям о госизмене и шпионаже."Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь — Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации", — сообщили в ведомстве.Кроме того, спецслужба прекратила работу этих украинских ресурсов.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html

https://ria.ru/20231026/shpionazh-1905414455.html

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Пресечение деятельности агентурных групп на территории Запорожской области Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности трех агентурных групп на территории Запорожской области. 2023-10-27T10:48 true PT3M59S

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запорожская область, россия, фсб, украина