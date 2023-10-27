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ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/raketa-1905687959.html
ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 27.10.2023
ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:57
2023-10-27T16:57
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 13.55 по 15.05 выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. О последствиях не сообщается. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) стоит на вооружении ВВС США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час, или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.
https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905646922.html
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина
ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

© Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue AguirreПротиворадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue Aguirre
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, украинские войска с 13.55 по 15.05 выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. О последствиях не сообщается.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) стоит на вооружении ВВС США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час, или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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