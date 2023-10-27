https://ria.ru/20231027/raketa-1905687959.html

ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 27.10.2023

ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:57

2023-10-27T16:57

2023-10-27T16:57

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - город Донецк: выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 13.55 по 15.05 выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. О последствиях не сообщается. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) стоит на вооружении ВВС США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час, или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.

https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905646922.html

https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905643994.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина