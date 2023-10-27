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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 27.10.2023
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10:20 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/putin-1905564287.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 27.10.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:20
2023-10-27T10:20
владимир путин
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фомнибус
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 78% респондентов, тогда как доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 13%. Опрос также показал, что 80% россиян считают, что Путин работает на своем посту хорошо, тогда как 9% скорее не одобряют деятельность президента. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 20 по 22 октября 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 78% россиян доверяют Путину, 80% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ.
Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 78% респондентов, тогда как доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 13%.
Опрос также показал, что 80% россиян считают, что Путин работает на своем посту хорошо, тогда как 9% скорее не одобряют деятельность президента.
Опрос "ФОМнибус" был проведен с 20 по 22 октября 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Владимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибусОбщество
 
 
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