https://ria.ru/20231027/putin-1905564287.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 27.10.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:20
2023-10-27T10:20
2023-10-27T10:20
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 78% респондентов, тогда как доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 13%. Опрос также показал, что 80% россиян считают, что Путин работает на своем посту хорошо, тогда как 9% скорее не одобряют деятельность президента. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 20 по 22 октября 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html
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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 78% россиян доверяют Путину, 80% одобряют его деятельность