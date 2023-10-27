https://ria.ru/20231027/putin-1905564287.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 27.10.2023

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:20

2023-10-27T10:20

2023-10-27T10:20

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а его деятельность одобряют 80%, показал опрос ФОМ. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 78% респондентов, тогда как доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 13%. Опрос также показал, что 80% россиян считают, что Путин работает на своем посту хорошо, тогда как 9% скорее не одобряют деятельность президента. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 20 по 22 октября 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html

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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество