https://ria.ru/20231027/pubg-1905529736.html

PUBG Mobile стала первой видеоигрой в реестре ОРИ от Роскомнадзора

PUBG Mobile стала первой видеоигрой в реестре ОРИ от Роскомнадзора - РИА Новости, 27.10.2023

PUBG Mobile стала первой видеоигрой в реестре ОРИ от Роскомнадзора

Роскомнадзор впервые занес видеоигру, PUBG Mobile, в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ), игра появилась в перечне документа... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:16

2023-10-27T01:16

2023-10-27T11:00

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Роскомнадзор впервые занес видеоигру, PUBG Mobile, в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ), игра появилась в перечне документа 22 сентября, следует из информации на сайте регулятора. "Организатор распространения информации в сети "Интернет": дата регистрации в реестре - 22.09.2023… сервис №1 - www.pubgmobile.com, описание сервиса - PUBG Mobile - это видеоигра в жанре экшн, в которую можно играть на мобильных телефонах… доступ - не ограничивается", - говорится на сайте. В Роскомнадзоре РИА Новости сообщили, что ведомство формирует реестр ОРИ, исходя из обращений федеральных органов власти. Компания Proxima Beta Pte. и ее видеоигра PUBG Mobile были внесены в соответствующий перечень на основании такого обращения. "Это необходимо для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности", - пояснил регулятор.Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее в апреле многопользовательская онлайн-игра PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) первой среди иностранных появилась в российском магазине приложений RuStore, об этом сообщила компания VK, которая выступает одним из разработчиков маркетплейса. В пресс-службе компании отметили, что эта игра стала первой из числа иностранных. Позже независимый эксперт в области видеоигр Владислав Николаенко рассказал РИА Новости, что PUBG вышла в 2018 году в мобильной версии и стала достаточно "важной вехой в развитии мобильного гейминга". Так, после нее мобильные игры начали на новом уровне конкурировать с компьютерными. По его словам, игра была очень популярна среди российских геймеров из-за простых правил и высокой реиграбельности, в связи с чем ее достаточно активно смотрели в социальных сетях.

https://ria.ru/20230919/nasilie-1897318198.html

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общество