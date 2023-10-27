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В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом - РИА Новости, 27.10.2023
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12:21 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/proverka-1905598814.html
В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом
В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом - РИА Новости, 27.10.2023
В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом
Прокуратура начала проверку методов обучения одного из педагогов нижегородского колледжа, который нецензурно общается со студентами из-за их неопрятного... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:21
2023-10-27T12:21
нижний новгород
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку методов обучения одного из педагогов нижегородского колледжа, который нецензурно общается со студентами из-за их неопрятного внешнего вида, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местных пабликах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как во время занятий в радиотехническом колледже преподаватель выражается матом при студентах, требует от них побриться, а не согласных с ним заставляет отжиматься. "Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода проводит проверку по факту инцидента в образовательном учреждении. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Кроме того, после того, как сюжет о неординарных методах обучения в нижегородском колледже был показан в эфире одной из программ федерального телеканала, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ситуации с возможным нарушением прав несовершеннолетних.
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нижний новгород, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Нижний Новгород, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом

В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом колледжа

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку методов обучения одного из педагогов нижегородского колледжа, который нецензурно общается со студентами из-за их неопрятного внешнего вида, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных пабликах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как во время занятий в радиотехническом колледже преподаватель выражается матом при студентах, требует от них побриться, а не согласных с ним заставляет отжиматься.
«
"Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода проводит проверку по факту инцидента в образовательном учреждении. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, после того, как сюжет о неординарных методах обучения в нижегородском колледже был показан в эфире одной из программ федерального телеканала, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ситуации с возможным нарушением прав несовершеннолетних.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В школе в Краснодаре, где учитель ударил девочку, проводят проверку
20 октября, 23:43
 
Нижний НовгородПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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