https://ria.ru/20231027/proverka-1905598814.html

В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом

В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом - РИА Новости, 27.10.2023

В Нижнем Новгороде начали проверку после видео с матерящимся педагогом

Прокуратура начала проверку методов обучения одного из педагогов нижегородского колледжа, который нецензурно общается со студентами из-за их неопрятного... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:21

2023-10-27T12:21

2023-10-27T12:21

нижний новгород

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку методов обучения одного из педагогов нижегородского колледжа, который нецензурно общается со студентами из-за их неопрятного внешнего вида, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местных пабликах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как во время занятий в радиотехническом колледже преподаватель выражается матом при студентах, требует от них побриться, а не согласных с ним заставляет отжиматься. "Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода проводит проверку по факту инцидента в образовательном учреждении. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Кроме того, после того, как сюжет о неординарных методах обучения в нижегородском колледже был показан в эфире одной из программ федерального телеканала, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ситуации с возможным нарушением прав несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231020/shkola-1904275447.html

нижний новгород

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нижний новгород, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)