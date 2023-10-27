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Во Владимирской области выявили АЧС в морозильной камере предприятия
Во Владимирской области выявили АЧС в морозильной камере предприятия - РИА Новости, 27.10.2023
Во Владимирской области выявили АЧС в морозильной камере предприятия
Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели на территории морозильной камеры ЗАО "Хаме Фудс" во Владимирской области, вирус генома выявлен в сырье от... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:54
2023-10-27T13:54
2023-10-27T13:59
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РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели на территории морозильной камеры ЗАО "Хаме Фудс" во Владимирской области, вирус генома выявлен в сырье от поставщика, поступившем в герметичной упаковке, в производстве оно не использовалось. "Объявить территорию морозильной камеры №1, расположенной по адресу: дом №35, улица Западная, поселок Боголюбово муниципального образования Боголюбовское Суздальского района, инфицированным объектом и установить карантин по африканской чуме свиней", - говорится в указе губернатора Владимирской области. До 25 ноября установлены ограничения на территории объекта, следует из документа. Указанный в нем адрес совпадает с координатами производителя паштетов ЗАО "Хаме Фудс". Как пояснили РИА Новости на предприятии, "в рамках регулярного мониторинга после отбора проб было установлено, что в свином сырье одного из поставщиков выявлен вирус генома АЧС". Данное сырье поступило в герметичной упаковке и хранилось в отдельной морозильной камере. В производство оно не поступало. "В настоящее время совместно с Инспекцией государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области проводятся мероприятия по ликвидации инфицированного объекта на территории морозильный камеры № 1. Данные мероприятия не окажут влияния на операционную деятельность компании", - говорится в сообщении. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.
https://ria.ru/20231006/achs-1900983511.html
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происшествия, владимирская область, суздальский район
Происшествия, Владимирская область, Суздальский район
Во Владимирской области выявили АЧС в морозильной камере предприятия
Во Владимирской области выявили АЧС в морозильной камере ЗАО "Хаме Фудс"
РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели на территории морозильной камеры ЗАО "Хаме Фудс" во Владимирской области, вирус генома выявлен в сырье от поставщика, поступившем в герметичной упаковке, в производстве оно не использовалось.
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"Объявить территорию морозильной камеры №1, расположенной по адресу: дом №35, улица Западная, поселок Боголюбово муниципального образования Боголюбовское Суздальского района, инфицированным объектом и установить карантин по африканской чуме свиней", - говорится в указе губернатора Владимирской области.
До 25 ноября установлены ограничения на территории объекта, следует из документа. Указанный в нем адрес совпадает с координатами производителя паштетов ЗАО "Хаме Фудс".
Как пояснили РИА Новости на предприятии, "в рамках регулярного мониторинга после отбора проб было установлено, что в свином сырье одного из поставщиков выявлен вирус генома АЧС". Данное сырье поступило в герметичной упаковке и хранилось в отдельной морозильной камере. В производство оно не поступало.
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"В настоящее время совместно с Инспекцией государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области проводятся мероприятия по ликвидации инфицированного объекта на территории морозильный камеры № 1. Данные мероприятия не окажут влияния на операционную деятельность компании", - говорится в сообщении.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.