https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905609246.html

В Новороссийске адвоката избили у здания суда

В Новороссийске адвоката избили у здания суда - РИА Новости, 27.10.2023

В Новороссийске адвоката избили у здания суда

Адвоката избили около здания Октябрьского суда Новороссийска, он связывает нападение с профессиональной деятельностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:56

2023-10-27T12:56

2023-10-27T12:58

происшествия

новороссийск

краснодарский край

федеральная палата адвокатов рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Адвоката избили около здания Октябрьского суда Новороссийска, он связывает нападение с профессиональной деятельностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА). "Неизвестные напали на адвоката адвокатской палаты Краснодарского края Дмитрия Богославского и избили. Пострадавший адвокат связывает нападение с профессиональной деятельностью по защите коллеги, по делу которого в этот день должно было состояться судебное заседание", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что пострадавший защищал в суде своего коллегу, обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве. Однако заседание не состоялось из-за неявки свидетеля. Когда же адвокат подошел к своей, машине двое неизвестных набросились на него и стали бить по голове, пока тот не потерял сознание. Одному из нападавших удалось скрыться, второго задержал судебный пристав. На него составили административный протокол, но задерживать не стали, заявляют в ФПА. "Позже судебный пристав сообщил адвокату, что за зданием суда было обнаружено оружие. Кому оно принадлежит, на данный момент неизвестно", - добавили в палате. Там отметили, что адвокат связывает нападение с делом своего подзащитного, поскольку уже видел напавших, которые пришли поддержать свидетеля обвинения. Тот в свою очередь на заседании "высказывал угрозы, говорил, что расправится с адвокатами и что знает их адреса". Адвокат подал заявление в полицию, был в травматологии и зафиксировал телесные повреждения, в ближайшее время намерен пройти медицинское освидетельствование по постановлению дознавателя.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

новороссийск

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происшествия, новороссийск, краснодарский край, федеральная палата адвокатов рф