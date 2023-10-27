https://ria.ru/20231027/probki-1905712759.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 27.10.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:48

2023-10-27T18:48

2023-10-27T18:48

общество

москва

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Котельнической, Пречистенской, Овчинниковской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Большая Никитская, Петровка, Мясницкая. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге и юго-востоке.

https://ria.ru/20231027/taksi-1905697866.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)