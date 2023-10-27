https://ria.ru/20231027/probki-1905712759.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 27.10.2023
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:48
2023-10-27T18:48
2023-10-27T18:48
общество
москва
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Котельнической, Пречистенской, Овчинниковской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Большая Никитская, Петровка, Мясницкая. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге и юго-востоке.
https://ria.ru/20231027/taksi-1905697866.html
москва
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов, особо сложная ситуация в центре города
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты"
.
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо
и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Котельнической, Пречистенской, Овчинниковской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Большая Никитская, Петровка, Мясницкая.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге и юго-востоке.
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