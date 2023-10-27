https://ria.ru/20231027/prizyv-1905751281.html

США и Израиль голосовали против призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке

США и Израиль голосовали против призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2023

США и Израиль голосовали против призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке

США и Израиль оказались в числе 14 стран, голосовавших против резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:29

2023-10-27T23:29

2023-10-27T23:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 27 окт – РИА Новости. США и Израиль оказались в числе 14 стран, голосовавших против резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости. За резолюцию голосовали 120 стран, против были 14, воздержались 45. Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи. Среди воздержавшихся и не голосовавших Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия. При подсчете считались только голоса за и против. Для принятия резолюции надо было набрать две трети. Ранее Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора. В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

https://ria.ru/20231027/rasshirenie-1905750597.html

https://ria.ru/20231027/deystviya-1905747938.html

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в мире, израиль, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году