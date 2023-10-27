https://ria.ru/20231027/primore-1905663182.html

В Приморье рассказали, что покажут на выставке "Россия" в Москве

В Приморье рассказали, что покажут на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 27.10.2023

В Приморье рассказали, что покажут на выставке "Россия" в Москве

Стенд Приморского края представит достижения региона и, в том числе, позволит посетителям погрузиться в мир нацпарка "Земля леопарда" на выставке-форуме... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:32

2023-10-27T15:32

2023-10-27T15:32

приморский край

вера щербина

снг

михаил мишустин

москва

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Стенд Приморского края представит достижения региона и, в том числе, позволит посетителям погрузиться в мир нацпарка "Земля леопарда" на выставке-форуме "Россия" на территории ВДНХ в Москве, сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина. "Экспозиция познакомит посетителей с достижениями и проектами региона последних лет в различных отраслях экономики, включая промышленность, агропромышленный комплекс, транспортно-логистический сектор... Изюминкой стенда станет иммерсивный коридор "Тропа Леопарда", где посетители... погрузятся в атмосферу приморской тайги, двигаясь по коридору по настоящим камням, благодаря установленным в стенах экранам, смогут почувствовать себя на "Земле леопарда", - написала Щербина в своем Telegram-канале.По ее словам, стенд Приморского края будет выполнен в морской стилистике и поделен на отраслевые зоны. Посетители смогут познакомиться и с красивейшими местами региона - заповедниками, бухтами, узнают о гастрономических и культурных фестивалях, вузах и многом другом. Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231027/sobyanin-1905549601.html

приморский край

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приморский край, вера щербина, снг, михаил мишустин, москва, россия