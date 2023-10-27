СМИ: Нетаньяху отказался подписывать готовый план о вторжении в Газу
NYT: премьер Израиля Нетаньяху не стал подписывать приказ о вторжении в Газу
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать окончательный план наземной операции в Газе, предложенный армией, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
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"Командование армии (Израиля. — Прим. ред.) уже разработало финальный план вторжения, но Нетаньяху привел в ярость старших офицеров, отказавшись его подписывать", — указало издание, ссылаясь на собеседников, пожелавших остаться анонимными.
Как пишет газета, войска Израиля сосредоточены на границе с сектором Газа и готовы к наступлению, но политические и военные лидеры не могут прийти к единому решению. Руководство страны до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в анклаве.
По информации издания, отказ Нетаньяху частично связан с его желанием получить единогласное одобрение членов чрезвычайного правительства, сформированного после нападения ХАМАС.
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"Аналитики полагают, что Нетаньяху опасается давать разрешение в одностороннем порядке, так как на фоне снижения доверия населения к его руководству он боится, что его обвинят в случае провала операции", — объяснила газета.
Кроме того, США призывают Израиль не торопиться с наземной операцией.
Во вторник начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Вооруженные силы подготовили "высококлассный" план сухопутного наступления на сектор Газа. По его словам, военные готовы к началу операции в анклаве.