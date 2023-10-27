https://ria.ru/20231027/prikaz-1905581032.html

СМИ: Нетаньяху отказался подписывать готовый план о вторжении в Газу

СМИ: Нетаньяху отказался подписывать готовый план о вторжении в Газу - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: Нетаньяху отказался подписывать готовый план о вторжении в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать окончательный план наземной операции в Газе, предложенный армией, сообщила газета The New York... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:21

2023-10-27T11:21

2023-10-27T14:43

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать окончательный план наземной операции в Газе, предложенный армией, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники."Командование армии (Израиля. — Прим. ред.) уже разработало финальный план вторжения, но Нетаньяху привел в ярость старших офицеров, отказавшись его подписывать", — указало издание, ссылаясь на собеседников, пожелавших остаться анонимными.Как пишет газета, войска Израиля сосредоточены на границе с сектором Газа и готовы к наступлению, но политические и военные лидеры не могут прийти к единому решению. Руководство страны до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в анклаве.По информации издания, отказ Нетаньяху частично связан с его желанием получить единогласное одобрение членов чрезвычайного правительства, сформированного после нападения ХАМАС."Аналитики полагают, что Нетаньяху опасается давать разрешение в одностороннем порядке, так как на фоне снижения доверия населения к его руководству он боится, что его обвинят в случае провала операции", — объяснила газета.Кроме того, США призывают Израиль не торопиться с наземной операцией.Во вторник начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Вооруженные силы подготовили "высококлассный" план сухопутного наступления на сектор Газа. По его словам, военные готовы к началу операции в анклаве.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905545860.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году