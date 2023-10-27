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На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных - РИА Новости, 27.10.2023
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных
Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:28
2023-10-27T14:28
2023-10-27T17:09
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило местное издание "Телеграф"."Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации", — говорится в материале.СМИ также опубликовало фото и видео акции протеста.Родственники военнослужащих пришли с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и указали количество дней, которые те провели в строю. По словам митингующих, солдаты не проходили ротацию с февраля прошлого года и истощены физически и морально.По информации СМИ, аналогичные акции проходят и в других областных центрах Украины, в частности в Одессе и Полтаве.Несколько местных изданий также сообщили о подобных митингах. Об акциях в Днепропетровске пишет Днепр.инфо, новостное агентство "Галка" из Ивано-Франковска на западе Украины заявило о митингах в областном центре, а также 17 аналогичных мероприятиях по всей стране. Требования у людей те же: скорейшая демобилизация солдат, находящихся на фронте с прошлого года.На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Старомайорское, Угледар, Донецкая Народная Республика
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных на фронте