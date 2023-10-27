https://ria.ru/20231027/poteri-1905645022.html

На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных

На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных - РИА Новости, 27.10.2023

На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных

Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:28

2023-10-27T14:28

2023-10-27T17:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

старомайорское

угледар

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905654830_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_07557664aa3550151c6dca7c4e56a9cb.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило местное издание "Телеграф"."Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации", — говорится в материале.СМИ также опубликовало фото и видео акции протеста.Родственники военнослужащих пришли с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и указали количество дней, которые те провели в строю. По словам митингующих, солдаты не проходили ротацию с февраля прошлого года и истощены физически и морально.По информации СМИ, аналогичные акции проходят и в других областных центрах Украины, в частности в Одессе и Полтаве.Несколько местных изданий также сообщили о подобных митингах. Об акциях в Днепропетровске пишет Днепр.инфо, новостное агентство "Галка" из Ивано-Франковска на западе Украины заявило о митингах в областном центре, а также 17 аналогичных мероприятиях по всей стране. Требования у людей те же: скорейшая демобилизация солдат, находящихся на фронте с прошлого года.На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html

https://ria.ru/20231022/dezertirstvo-1904459252.html

старомайорское

угледар

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское, угледар, донецкая народная республика