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На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных - РИА Новости, 27.10.2023
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14:28 27.10.2023 (обновлено: 17:09 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/poteri-1905645022.html
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных - РИА Новости, 27.10.2023
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных
Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:28
2023-10-27T17:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
старомайорское
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило местное издание "Телеграф"."Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации", — говорится в материале.СМИ также опубликовало фото и видео акции протеста.Родственники военнослужащих пришли с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и указали количество дней, которые те провели в строю. По словам митингующих, солдаты не проходили ротацию с февраля прошлого года и истощены физически и морально.По информации СМИ, аналогичные акции проходят и в других областных центрах Украины, в частности в Одессе и Полтаве.Несколько местных изданий также сообщили о подобных митингах. Об акциях в Днепропетровске пишет Днепр.инфо, новостное агентство "Галка" из Ивано-Франковска на западе Украины заявило о митингах в областном центре, а также 17 аналогичных мероприятиях по всей стране. Требования у людей те же: скорейшая демобилизация солдат, находящихся на фронте с прошлого года.На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html
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старомайорское
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Старомайорское, Угледар, Донецкая Народная Республика
На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных

На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военных на фронте

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYУчастники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в Киеве и ряде областных центров Украины, сообщило местное издание "Телеграф".
«
"Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации", — говорится в материале.
СМИ также опубликовало фото и видео акции протеста.
Родственники военнослужащих пришли с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и указали количество дней, которые те провели в строю. По словам митингующих, солдаты не проходили ротацию с февраля прошлого года и истощены физически и морально.
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По информации СМИ, аналогичные акции проходят и в других областных центрах Украины, в частности в Одессе и Полтаве.
Несколько местных изданий также сообщили о подобных митингах. Об акциях в Днепропетровске пишет Днепр.инфо, новостное агентство "Галка" из Ивано-Франковска на западе Украины заявило о митингах в областном центре, а также 17 аналогичных мероприятиях по всей стране. Требования у людей те же: скорейшая демобилизация солдат, находящихся на фронте с прошлого года.
На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСтаромайорскоеУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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