https://ria.ru/20231027/poteri-1905642248.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении

Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:19

2023-10-27T14:19

2023-10-27T14:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_bad411041682273569af5799857ff818.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231027/plennye-1905641636.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, киев