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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:19
2023-10-27T14:19
2023-10-27T14:19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 485 военных