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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/poteri-1905642248.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:19
2023-10-27T14:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
киев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 485 военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии
240-мм миномет артиллерии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев потерял на херсонском направлении за неделю до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии и 20 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Российским войскам за неделю сдались в плен 54 бойца ВСУ
Вчера, 14:18
 
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