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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 27.10.2023 (обновлено: 14:16 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/poteri-1905640863.html
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.10.2023
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за неделю отбила девять атак на донецком направлении, ВСУ потеряли более 2055 военнослужащих и 58 единиц техники, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:15
2023-10-27T14:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю отбила девять атак на донецком направлении, ВСУ потеряли более 2055 военнослужащих и 58 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка Донецкой народной республики. В результате боевых действий общие потери ВСУ на данном направлении составили более 2055 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 2055 солдат на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские
Раненые украинские - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за неделю отбила девять атак на донецком направлении, ВСУ потеряли более 2055 военнослужащих и 58 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка Донецкой народной республики. В результате боевых действий общие потери ВСУ на данном направлении составили более 2055 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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