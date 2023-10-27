Минобороны Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине
Минобороны ФРГ: Берлин за неделю поставил Киеву ПВО IRIS-T и надводные дроны
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Германия за неделю поставила на Украину одну обещанную ранее систему ПВО IRIS-T, пять надводных беспилотников и радар для наблюдения за воздушным пространством, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 20 октября.
В обновленном в пятницу списке указана поставка одной системы ПВО IRIS-T и необходимых для него ракет, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 4 РЛС наземного наблюдения GO12, боеприпасов для реактивных систем залпового огня MARS II, 5 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, восемь разведывательных БПЛА Vector, пять надводных беспилотика, шесть бронированных автомобиля, 10 тысяч тактических очков, четыре тягача HX81 с полуприцепами и трёх бронетранспортёров неизвестного производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".