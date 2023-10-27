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Посол Израиля заявил о тесном контакте с Россией по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.10.2023
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06:29 27.10.2023 (обновлено: 06:52 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/posol-1905540851.html
Посол Израиля заявил о тесном контакте с Россией по Ближнему Востоку
Посол Израиля заявил о тесном контакте с Россией по Ближнему Востоку - РИА Новости, 27.10.2023
Посол Израиля заявил о тесном контакте с Россией по Ближнему Востоку
Позиции Израиля и России по ближневосточному конфликту не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог, заявил РИА Новости посол Израиля в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:29
2023-10-27T06:52
израиль
ближний восток
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Позиции Израиля и России по ближневосточному конфликту не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог, заявил РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. "У нас до сих пор остаются разногласия с российской стороной по различным позициям, например в ООН. Но у нас контакты тесные, мы часто встречаемся. Я был буквально пару дней назад в министерстве иностранных дел, разговаривал с господином заместителем министра (Михаилом) Богдановым. Наше министерство находится в тесном контакте с послом России в Израиле", – сказал он. "Контакты есть. Не всегда мы соглашаемся по нашим позициям, но это часть нашего диалога. Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога", - добавил посол. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/konflikt-1905337068.html
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израиль, ближний восток, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посол Израиля заявил о тесном контакте с Россией по Ближнему Востоку

Посол Израиля заявил о тесных контактах с Россией по войне на Ближнем Востоке

© Фото : пресс-служба посольства Израиля в РоссииПосол Израиля в Москве Александр Бен Цви
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба посольства Израиля в России
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Позиции Израиля и России по ближневосточному конфликту не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог, заявил РИА Новости посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«
"У нас до сих пор остаются разногласия с российской стороной по различным позициям, например в ООН. Но у нас контакты тесные, мы часто встречаемся. Я был буквально пару дней назад в министерстве иностранных дел, разговаривал с господином заместителем министра (Михаилом) Богдановым. Наше министерство находится в тесном контакте с послом России в Израиле", – сказал он.
"Контакты есть. Не всегда мы соглашаемся по нашим позициям, но это часть нашего диалога. Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога", - добавил посол.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
МИД: Россия контактирует с Израилем и ЛАГ по вопросу разрастания конфликта
26 октября, 12:03
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии
26 октября, 12:16
 
ИзраильБлижний ВостокРоссияВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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