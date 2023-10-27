https://ria.ru/20231027/pomosch-1905714418.html

В Новом Уренгое получили помощь 250 бойцов и членов их семей

В Новом Уренгое получили помощь 250 бойцов и членов их семей - РИА Новости, 27.10.2023

В Новом Уренгое получили помощь 250 бойцов и членов их семей

Двести пятьдесят участников спецоперации и членов их семей из Нового Уренгоя на Ямале получили помощь за два месяца, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:57

2023-10-27T18:57

2023-10-27T18:57

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

ямал

помощь

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САЛЕХАРД, 27 окт — РИА Новости. Двести пятьдесят участников спецоперации и членов их семей из Нового Уренгоя на Ямале получили помощь за два месяца, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Двести пятьдесят новоуренгойцев получили помощь в отделении соцсопровождения участников СВО и членов их семей", — говорится в сообщении. Помощь бойцам и их родным в специализированном отделении оказывают на протяжении двух месяцев. Там есть пункт проката технических средств реабилитации, демонстрационный кабинет реабилитационного оборудования, гостиная для встреч, конференц-зал, зона обслуживания. Специалисты отделения дают психологические консультации в комнате с современным оборудованием. Также можно воспользоваться юридической помощью в получении мер соцподдержки, представлении интересов в суде, уточняют власти. В режиме "одного окна" горожанам помогают сотрудники МФЦ, службы судебных приставов, государственного юридического бюро, центра занятости. Чтобы охватить вниманием большее число северян, заключены соглашения с реабилитационно-оздоровительным центром, городскими департаментами образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, новоуренгойским психоневрологическим диспансером, военно-патриотическим центром. Ведется работа по установлению сотрудничества с общественными, некоммерческими организациями. Регулярно на территории отделения проводятся творческие мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей и взрослых. "В дальнейшем начнем оказывать соцуслуги в полустационарной форме, что позволит еще больше окружить вниманием детей участников СВО от трех до 18 лет. Например, они смогут посещать бассейн, ЛФК, пользоваться бесконтактной массажной ванной, искусственным солнцем", — приводятся в сообщении слова заведующей отделением социального сопровождения участников СВО Светланы Сычевой. В округе уделяется большое внимание защитникам и их близким. Предусмотрено более 50 мер соцподдержки, условия их предоставления постоянно улучшаются. В каждом муниципалитете за семьями участников СВО закреплены соцкоординаторы, которые помогают в решении любых вопросов, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231024/remont-1905004616.html

https://ria.ru/20231027/zhile-1905703439.html

новый уренгой

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новый уренгой, ямал, помощь