Белгородка передала иномарку погибшего на СВО внука в часть, где он служил
Белгородка передала иномарку своего погибшего на СВО внука его сослуживцам.
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой ПотатушкинойЕкатерина Кушнарева
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой Потатушкиной
Екатерина Кушнарева
БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Жительница Белгорода Екатерина Кушнарева рассказала РИА Новости, что передала автомобиль погибшего на СВО внука Леонида Щеблыкина его сослуживцам.
Екатерина Трофимовна рассказала, что потеряла своего внука во время исполнения им воинского долга в Луганской народной республике. На спецоперацию Леонид отправился, получив повестку во время частичной мобилизации.
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой ПотатушкинойАнтидроновое ружье с памятной табличкой о погибшем внуке Екатерины Кушнаревой
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой Потатушкиной
Антидроновое ружье с памятной табличкой о погибшем внуке Екатерины Кушнаревой
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"Пришел и сказал: я получил. А мы не могли его, конечно, отговаривать, потому что понимаем, что это такое. Он погиб 18 марта этого года под Артемовском, а 17 апреля ему исполнилось бы 37 лет", - рассказала пенсионерка.
Леонид Щеблыкин был посмертно награждён Орденом Мужества, орден семье вручал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Собеседница агентства уточнила, что автомобиль Renault Logan не новый, внук ездил на нем, но он в хорошем состоянии – послужит бойцам долго, отметила Кушнарева.
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой ПотатушкинойЕкатерина Кушнарева читает стихи солдатам
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой Потатушкиной
Екатерина Кушнарева читает стихи солдатам
Екатерине Трофимовне сейчас 84 года, она председатель территориального общественного самоуправления "Росток" и член белгородской региональной общественной организации "Серебряные волонтёры Белгородчины". С самого начала спецоперации вместе с другими волонтерами пенсионерка активно занимается помощью военнослужащим, передавая им необходимое оборудование и снаряжение. Рассказала, что передавала на фронт квадрокоптеры, FPV-дрон, тепловизоры, тепловизионные прицелы, военную форму, антидроновое ружье, шлемы и бронежилеты – средства, по словам пенсионерки, она собирала с помощью благотворительных организаций, помогали депутаты, знакомые. На корпусе антидронового ружья по просьбе Екатерины Трофимовны была сделана надпись в память о ее погибшем внуке.
"Я не смогла спасти своего внука, но хочу помочь другим. Я узнала, что бойцам нужны шлемы, и я нашла человека, который помог собрать 300 тысяч, и я на эту сумму в магазине купила шлемов. Моя дочь тоже пенсионерка, мы с ней объединили наши пенсии и купили "птичку"-камикадзе (дрон-камикадзе – ред.), отправили на фронт", - добавляет Кушнарева.
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой ПотатушкинойВручение грамоты за помощь в приобретении касок
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой Потатушкиной
Вручение грамоты за помощь в приобретении касок
По словам женщины, она также посещает военные госпитали, принося вкусные гостинцы и теплые вещи для раненых. Её добрые дела не ограничиваются только материальной помощью - она передает раненым молитвы, письма и рисунки, а также читает стихотворения для военных.
Председатель Координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина подтвердила РИА Новости, что Екатерина Трофимовна активно помогает фронту. По ее словам, пенсионерка – уникальный человек.
"Она живет тем, что помогает другим", - отметила председатель.
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой ПотатушкинойПосещение военного госпиталя
© Фото предоставлено председателем Координационного совета организаций профсоюзов Людмилой Потатушкиной
Посещение военного госпиталя