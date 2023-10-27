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Белгородка передала иномарку погибшего на СВО внука в часть, где он служил

Белгородка передала иномарку погибшего на СВО внука в часть, где он служил - РИА Новости, 27.10.2023

Белгородка передала иномарку погибшего на СВО внука в часть, где он служил

Жительница Белгорода Екатерина Кушнарева рассказала РИА Новости, что передала автомобиль погибшего на СВО внука Леонида Щеблыкина его сослуживцам. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:26

2023-10-27T16:26

2023-10-27T16:26

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белгородская область

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БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Жительница Белгорода Екатерина Кушнарева рассказала РИА Новости, что передала автомобиль погибшего на СВО внука Леонида Щеблыкина его сослуживцам. Екатерина Трофимовна рассказала, что потеряла своего внука во время исполнения им воинского долга в Луганской народной республике. На спецоперацию Леонид отправился, получив повестку во время частичной мобилизации. "Пришел и сказал: я получил. А мы не могли его, конечно, отговаривать, потому что понимаем, что это такое. Он погиб 18 марта этого года под Артемовском, а 17 апреля ему исполнилось бы 37 лет", - рассказала пенсионерка. Леонид Щеблыкин был посмертно награждён Орденом Мужества, орден семье вручал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Собеседница агентства уточнила, что автомобиль Renault Logan не новый, внук ездил на нем, но он в хорошем состоянии – послужит бойцам долго, отметила Кушнарева. Екатерине Трофимовне сейчас 84 года, она председатель территориального общественного самоуправления "Росток" и член белгородской региональной общественной организации "Серебряные волонтёры Белгородчины". С самого начала спецоперации вместе с другими волонтерами пенсионерка активно занимается помощью военнослужащим, передавая им необходимое оборудование и снаряжение. Рассказала, что передавала на фронт квадрокоптеры, FPV-дрон, тепловизоры, тепловизионные прицелы, военную форму, антидроновое ружье, шлемы и бронежилеты – средства, по словам пенсионерки, она собирала с помощью благотворительных организаций, помогали депутаты, знакомые. На корпусе антидронового ружья по просьбе Екатерины Трофимовны была сделана надпись в память о ее погибшем внуке. "Я не смогла спасти своего внука, но хочу помочь другим. Я узнала, что бойцам нужны шлемы, и я нашла человека, который помог собрать 300 тысяч, и я на эту сумму в магазине купила шлемов. Моя дочь тоже пенсионерка, мы с ней объединили наши пенсии и купили "птичку"-камикадзе (дрон-камикадзе – ред.), отправили на фронт", - добавляет Кушнарева. По словам женщины, она также посещает военные госпитали, принося вкусные гостинцы и теплые вещи для раненых. Её добрые дела не ограничиваются только материальной помощью - она передает раненым молитвы, письма и рисунки, а также читает стихотворения для военных. Председатель Координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина подтвердила РИА Новости, что Екатерина Трофимовна активно помогает фронту. По ее словам, пенсионерка – уникальный человек. "Она живет тем, что помогает другим", - отметила председатель.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вячеслав гладков, общество, renault clio, белгородская область