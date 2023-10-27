Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 27.10.2023 (обновлено: 02:06 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pomosch-1905532059.html
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 27.10.2023
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро
Страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:50
2023-10-27T02:06
евросоюз
киев
украина
совет евросоюза
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, согласование этих поправок к концу года продолжится, говорится в итоговом документе."После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021-2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года", - указывается в документе.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить в ближайшие четыре года Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905455102.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, киев, украина, совет евросоюза, евросовет
Евросоюз, Киев, Украина, Совет Евросоюза, Евросовет
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро

У ЕС не получилось согласовать бюджет для помощи Киеву в 50 миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, согласование этих поправок к концу года продолжится, говорится в итоговом документе.
«
"После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021-2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года", - указывается в документе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить в ближайшие четыре года Киеву.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера
26 октября, 17:32
 
ЕвросоюзКиевУкраинаСовет ЕвросоюзаЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала