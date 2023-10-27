https://ria.ru/20231027/pomosch-1905532059.html
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 27.10.2023
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро
Страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:50
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2023-10-27T02:06
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, согласование этих поправок к концу года продолжится, говорится в итоговом документе."После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021-2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года", - указывается в документе.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить в ближайшие четыре года Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.
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евросоюз, киев, украина, совет евросоюза, евросовет
Евросоюз, Киев, Украина, Совет Евросоюза, Евросовет
Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Киеву 50 миллиардов евро
У ЕС не получилось согласовать бюджет для помощи Киеву в 50 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, согласование этих поправок к концу года продолжится, говорится в итоговом документе.
«
"После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021-2027 год Евросовет
предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года", - указывается в документе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить в ближайшие четыре года Киеву.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры.
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