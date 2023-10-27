https://ria.ru/20231027/polsha-1905681045.html
Дуда назначил начальника Генштаба Польши главнокомандующим в военное время
Дуда назначил начальника Генштаба Польши главнокомандующим в военное время - РИА Новости, 27.10.2023
Дуда назначил начальника Генштаба Польши главнокомандующим в военное время
Президент Польши Анджей Дуда указал начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:31
2023-10-27T16:31
2023-10-27T16:36
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда указал начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в военный период, сообщает Бюро национальной безопасности республики (BBN)."Президент Анджей Дуда указал главу Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу, как человека, который должен быть назначен на должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами", — говорится в сообщении.BBN уточняет, что главнокомандующий Вооруженными силами назначается на время войны президентом Польской Республики. Поясняется, что указание лица для назначения главнокомандующим Вооруженными силами делается для того, чтобы тот мог заранее подготовиться к выполнению этой функции во время войны.Главнокомандующий Вооруженными силами, в соответствии со статьей 134 Конституции Польши, назначается на время войны президентом, подчиняется непосредственно президенту Польши и командует Вооруженными силами и другими подразделениями, подчиненными ему в соответствии с национальными планами использования Вооруженных сил для обороны государства.
https://ria.ru/20231014/valensa-1902705015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Дуда назначил начальника Генштаба Польши главнокомандующим в военное время
Дуда указал начальника Генштаба Польши Кукулу главнокомандующим в военный период
ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда указал начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в военный период, сообщает Бюро национальной безопасности республики (BBN).
"Президент Анджей Дуда указал главу Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу, как человека, который должен быть назначен на должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами", — говорится в сообщении.
BBN уточняет, что главнокомандующий Вооруженными силами назначается на время войны президентом Польской Республики. Поясняется, что указание лица для назначения главнокомандующим Вооруженными силами делается для того, чтобы тот мог заранее подготовиться к выполнению этой функции во время войны.
Главнокомандующий Вооруженными силами, в соответствии со статьей 134 Конституции Польши, назначается на время войны президентом, подчиняется непосредственно президенту Польши и командует Вооруженными силами и другими подразделениями, подчиненными ему в соответствии с национальными планами использования Вооруженных сил для обороны государства.
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