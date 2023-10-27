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Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию большинства в сейме - РИА Новости, 27.10.2023
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16:25 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/polsha-1905677987.html
Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию большинства в сейме
Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию большинства в сейме - РИА Новости, 27.10.2023
Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию большинства в сейме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил народ Польши за то, что он на прошедших парламентских выборах лишил правящую партию "Право и справедливость"... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:25
2023-10-27T16:25
польша
белоруссия
александр лукашенко
право и справедливость
в мире
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил народ Польши за то, что он на прошедших парламентских выборах лишил правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) большинства в сейме. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если оппозиции удастся объединиться, то она с 248 креслами в сейме из 460 получит шанс сформировать правительство. "Молодцы поляки. Вот я этого варианта не ожидал. Они просто не стали в эту игру с этими описавшимися "писовцами" (представителями партии "Право и справедливость" – ред.) играть. Ну поляки, я вот хвалю народ Польши. Молодцы! Они утерли им нос. И оппозицию к власти фактически привели. Уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди там, не настроенные с нами разговаривать, но это другие люди. И поляки показали: ребята, делайте так, как мы хотим, не будете делать, - и вас выкинем. Молодцы поляки!" – приводит слова белорусского лидера пресс-служба. Лукашенко отметил, что Минск всегда протягивает соседям руку и не бросает в их сторону камни. Он также подчеркнул, что Белоруссия настроена на мир со всеми соседями и другими странами и не желает воевать. "А то, что они творят сейчас и на границе, и прочее, - это уму непостижимо. Но тоже уже Европа поняла, что там за взятки забирали и тащили в Германию. Не Лукашенко этих мигрантов туда тащил, а они, потому что они на этом зарабатывают. Поэтому время покажет. Там скоро вообще людей не будет. Они издеваются над народом Литвы. Я бывал в Литве. Толковые, крепкие такие люди - поморье. Что ж вы издеваетесь над этими людьми? Литовцы, латыши - нормальные люди. Не повезло с руководителями, что тут говорить. Но это их проблема. Я думаю, литовцы, латыши в ближайшее время на выборах и эту проблему решат", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20231023/kachinskiy-1904696310.html
https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html
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польша, белоруссия, александр лукашенко, право и справедливость, в мире
Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Право и справедливость, В мире
Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию большинства в сейме

Лукашенко похвалил поляков, лишивших на выборах партию "ПиС" большинства в сейме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил народ Польши за то, что он на прошедших парламентских выборах лишил правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) большинства в сейме.
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если оппозиции удастся объединиться, то она с 248 креслами в сейме из 460 получит шанс сформировать правительство.
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"Молодцы поляки. Вот я этого варианта не ожидал. Они просто не стали в эту игру с этими описавшимися "писовцами" (представителями партии "Право и справедливость" – ред.) играть. Ну поляки, я вот хвалю народ Польши. Молодцы! Они утерли им нос. И оппозицию к власти фактически привели. Уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди там, не настроенные с нами разговаривать, но это другие люди. И поляки показали: ребята, делайте так, как мы хотим, не будете делать, - и вас выкинем. Молодцы поляки!" – приводит слова белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко отметил, что Минск всегда протягивает соседям руку и не бросает в их сторону камни. Он также подчеркнул, что Белоруссия настроена на мир со всеми соседями и другими странами и не желает воевать.
"А то, что они творят сейчас и на границе, и прочее, - это уму непостижимо. Но тоже уже Европа поняла, что там за взятки забирали и тащили в Германию. Не Лукашенко этих мигрантов туда тащил, а они, потому что они на этом зарабатывают. Поэтому время покажет. Там скоро вообще людей не будет. Они издеваются над народом Литвы. Я бывал в Литве. Толковые, крепкие такие люди - поморье. Что ж вы издеваетесь над этими людьми? Литовцы, латыши - нормальные люди. Не повезло с руководителями, что тут говорить. Но это их проблема. Я думаю, литовцы, латыши в ближайшее время на выборах и эту проблему решат", - сказал президент Белоруссии.
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ПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоПраво и справедливостьВ мире
 
 
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