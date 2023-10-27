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Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники - РИА Новости, 27.10.2023
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11:11 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/polsha-1905577620.html
Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники
Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники - РИА Новости, 27.10.2023
Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники
Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:11
2023-10-27T11:11
украина
польша
россия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники, сообщает агентство РАР. "Польские специалисты из Польской группы вооружений ремонтируют военную технику, переданную Польшей Украине", - говорится в сообщении, где добавляется, что специалисты работают "на небольшом расстоянии от линии фронта". Уточняется, что работающие на Украине специалисты являются сотрудниками компании PGZ Service Orel, которая обслуживает среди прочего поставляемые Польшей САУ "Krab", танки Leopard, различные машины на шасси Jelcz. В конце июля сообщалось, что Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро. Среди переданного вооружения - танки и другая бронетехника, истребители и беспилотные летательные аппараты, ствольная и реактивная артиллерия, различные системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, множество боеприпасов различного назначения и калибров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231020/trotil-1904090379.html
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украина, польша, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, Польша, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники

Специалисты из Польской группы вооружений ремонтируют технику, переданную Киеву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Польша направила на Украину своих ремонтников боевой техники, сообщает агентство РАР.
"Польские специалисты из Польской группы вооружений ремонтируют военную технику, переданную Польшей Украине", - говорится в сообщении, где добавляется, что специалисты работают "на небольшом расстоянии от линии фронта".
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Уточняется, что работающие на Украине специалисты являются сотрудниками компании PGZ Service Orel, которая обслуживает среди прочего поставляемые Польшей САУ "Krab", танки Leopard, различные машины на шасси Jelcz.
В конце июля сообщалось, что Польша оказала Украине военную помощь на 3 миллиарда евро. Среди переданного вооружения - танки и другая бронетехника, истребители и беспилотные летательные аппараты, ствольная и реактивная артиллерия, различные системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, множество боеприпасов различного назначения и калибров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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