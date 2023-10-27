https://ria.ru/20231027/podrostok-1905544670.html
В Екатеринбурге упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ
В Екатеринбурге упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ - РИА Новости, 27.10.2023
В Екатеринбурге упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ
Подросток, упавший в канализационный колодец с горячей водой в Екатеринбурге, находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, у него ожоги порядка... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:58
2023-10-27T07:58
2023-10-27T07:58
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Подросток, упавший в канализационный колодец с горячей водой в Екатеринбурге, находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, у него ожоги порядка 50% тела, сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным регионального СУСК, вечером в четверг подросток 2009 года рождения вместе со своим приятелем гуляли по уральской столице и зашли в один из дворов по улице 40-летия Октября. Подростки увидели два канализационных колодца, которые не имели крышек, но были накрыты остекленными рамами. Мальчик встал на одну из этих рам, после чего стекло треснуло, ребенок провалился в колодец с горячей водой. "Ребенок доставлен в ДГКБ № 9. В данный момент находится в реанимации на ИВЛ (в тяжелом состоянии). Ожоги 50-55% площади тела", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о проведении мальчику операции. Как добавили в свердловском управлении СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20231025/ozhogi-1905169388.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге упавшего в люк с горячей водой подростка подключили к ИВЛ
Упавшего в коллектор с горячей водой в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ