https://ria.ru/20231027/plen-1905594007.html

В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире

В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире - РИА Новости, 27.10.2023

В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире

Восьмиклассницу насильно удерживали в квартире в Тынде Амурской области, она попыталась бежать через окно и сломала позвоночник, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:06

2023-10-27T12:06

2023-10-27T12:06

следственный комитет россии (ск рф)

тында

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Восьмиклассницу насильно удерживали в квартире в Тынде Амурской области, она попыталась бежать через окно и сломала позвоночник, возбуждено уголовное дело. По данным источника РИА Новости в силовых ведомствах, в квартире в Тынде несколько девиц, в том числе несовершеннолетних, пытались разобраться, встречается ли пострадавшая с неким парнем. Предварительно известно, что старшая среди них, 18-летняя девушка, решила проверить телефон у восьмиклассницы на предмет наличия переписки с её бывшим парнем. Девочку закрыли в комнате, сколько она провела там времени, пока не ясно. Она решила бежать, попытавшись с окна перелезть на козырёк подъезда, но сорвалась и упала. У девочки компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится дома на лечении. "По данному факту следственным отделом по городу Тында расследуется уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное: группой лиц по предварительному сговору", - сообщили агентству в региональном управлении СК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры региона.

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следственный комитет россии (ск рф), тында, происшествия, амурская область