https://ria.ru/20231027/plen-1905594007.html
В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире
В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире - РИА Новости, 27.10.2023
В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире
Восьмиклассницу насильно удерживали в квартире в Тынде Амурской области, она попыталась бежать через окно и сломала позвоночник, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:06
2023-10-27T12:06
2023-10-27T12:06
следственный комитет россии (ск рф)
тында
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Восьмиклассницу насильно удерживали в квартире в Тынде Амурской области, она попыталась бежать через окно и сломала позвоночник, возбуждено уголовное дело. По данным источника РИА Новости в силовых ведомствах, в квартире в Тынде несколько девиц, в том числе несовершеннолетних, пытались разобраться, встречается ли пострадавшая с неким парнем. Предварительно известно, что старшая среди них, 18-летняя девушка, решила проверить телефон у восьмиклассницы на предмет наличия переписки с её бывшим парнем. Девочку закрыли в комнате, сколько она провела там времени, пока не ясно. Она решила бежать, попытавшись с окна перелезть на козырёк подъезда, но сорвалась и упала. У девочки компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится дома на лечении. "По данному факту следственным отделом по городу Тында расследуется уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное: группой лиц по предварительному сговору", - сообщили агентству в региональном управлении СК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры региона.
https://ria.ru/20230816/ural-1890368400.html
тында
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тында, происшествия, амурская область
Следственный комитет России (СК РФ), Тында, Происшествия, Амурская область
В Тынде Амурской области восьмиклассницу насильно удерживали в квартире
В Тынде девочка сломала позвоночник при попытке вырваться из плена через окно