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Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали - РИА Новости, 27.10.2023
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13:31 27.10.2023 (обновлено: 15:55 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905618469.html
Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали
Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали - РИА Новости, 27.10.2023
Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали
Обвиняемый в попытке отравления выпускников Армавирского военного училища летчиков арестован до 25 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:31
2023-10-27T15:55
происшествия
армавир
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления выпускников Армавирского военного училища летчиков арестован до 25 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского краяНакануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в токсических дозах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца."Судом арестован фигурант уголовного дела о террористическом акте в отношении выпускников военного училища… Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 25.12.2023", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html
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происшествия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Краснодарский край
Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали

Обвиняемого в попытке отравления выпускников армавирского училища арестовали

© Следственное управление СК России по Краснодарскому краюМужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краю
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления выпускников Армавирского военного училища летчиков арестован до 25 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края
Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в токсических дозах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
"Судом арестован фигурант уголовного дела о террористическом акте в отношении выпускников военного училища… Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 25.12.2023", - говорится в сообщении.
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