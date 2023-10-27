https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905618469.html

Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали

Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали - РИА Новости, 27.10.2023

Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали

Обвиняемый в попытке отравления выпускников Армавирского военного училища летчиков арестован до 25 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:31

2023-10-27T13:31

2023-10-27T15:55

происшествия

армавир

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления выпускников Армавирского военного училища летчиков арестован до 25 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского краяНакануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в токсических дозах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца."Судом арестован фигурант уголовного дела о террористическом акте в отношении выпускников военного училища… Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 25.12.2023", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, армавир, краснодарский край