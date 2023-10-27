Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире арестовали
Обвиняемого в попытке отравления выпускников армавирского училища арестовали
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краюМужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краю
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Обвиняемый в попытке отравления выпускников Армавирского военного училища летчиков арестован до 25 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края
Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в токсических дозах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
"Судом арестован фигурант уголовного дела о террористическом акте в отношении выпускников военного училища… Фигурант заключен под стражу. Срок меры - до 25.12.2023", - говорится в сообщении.