https://ria.ru/20231027/otchet-1905537210.html

Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине

Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине - РИА Новости, 27.10.2023

Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине

Вновь избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T04:36

2023-10-27T04:36

2023-10-27T16:50

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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Вновь избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.Новый спикер отметил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев."Израиль — это отдельный вопрос", — подчеркнул он.Администрация Джо Байдена, подчеркнул он, также должна раскрыть план дальнейших действий в украинском вопросе."Американцы требуют отчетности за потраченные доллары", — сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.При этом Джонсон призвал разбираться в ситуации вокруг Украины и подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в конфликте.Новый спикер добавил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев."Израиль — это отдельный вопрос", — подчеркнул он.Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.Джонсона выбрали спикером 25 октября, более чем через три недели после отставки его предшественника Кевина Маккарти.Газета The Hill писала, что Джонсон в последнее время занимал скептическую позицию относительно выделения новых средств Киеву, хотя в первые месяцы после начала российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников такой помощи.

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html

https://ria.ru/20231025/bayden-1905074742.html

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украина, кевин маккарти, израиль, сша, в мире