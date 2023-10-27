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Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине
Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине
Вновь избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:36
2023-10-27T04:36
2023-10-27T16:50
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Вновь избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.Новый спикер отметил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев."Израиль — это отдельный вопрос", — подчеркнул он.Администрация Джо Байдена, подчеркнул он, также должна раскрыть план дальнейших действий в украинском вопросе."Американцы требуют отчетности за потраченные доллары", — сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.При этом Джонсон призвал разбираться в ситуации вокруг Украины и подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в конфликте.Новый спикер добавил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев."Израиль — это отдельный вопрос", — подчеркнул он.Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.Джонсона выбрали спикером 25 октября, более чем через три недели после отставки его предшественника Кевина Маккарти.Газета The Hill писала, что Джонсон в последнее время занимал скептическую позицию относительно выделения новых средств Киеву, хотя в первые месяцы после начала российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников такой помощи.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html
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украина, кевин маккарти, израиль, сша, в мире
Украина, Кевин Маккарти, Израиль, США, В мире
Новый спикер конгресса потребовал разделить запрос помощи Израилю и Украине
Спикер конгресса Джонсон: запрос помощи Израилю и Украине нужно разделить
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости.
Вновь избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал
разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.
Новый спикер отметил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев.
"Израиль — это отдельный вопрос", — подчеркнул он.
Администрация Джо Байдена, подчеркнул он, также должна раскрыть план дальнейших действий в украинском вопросе.
«
"Американцы требуют отчетности за потраченные доллары", — сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.
При этом Джонсон призвал разбираться в ситуации вокруг Украины и подчеркнул, что России
"нельзя позволить преуспеть" в конфликте.
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Новый спикер добавил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев.
"Израиль — это отдельный вопрос", — подчеркнул он.
Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля
и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
Джонсона выбрали спикером 25 октября, более чем через три недели после отставки его предшественника Кевина Маккарти
.
Газета The Hill писала, что Джонсон в последнее время занимал скептическую позицию относительно выделения новых средств Киеву, хотя в первые месяцы после начала российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников такой помощи.
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