Переговоры Орбана с Путиным не должны ослаблять позиции ЕС, заявил Макрон
Макрон: переговоры Орбана с Путиным не должны ослабить единение Евросоюза
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "не осуждает" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с главой РФ Владимиром Путиным, отметив, что эти переговоры "не должны ослабить позиции Европы".
"Все главы стран и правительств ЕС имеют суверенитет. Мы не можем запретить им встречаться с тем или иным политиком. Так что это меня не удивляет. То, чего я требую, - это отдать дань уважения, чтобы была координация до и после, и, в особенности, в той ситуации с Россией, в которой мы находимся сейчас, двусторонние контакты не использовались бы для обсуждения своих целей, которые бы ослабили единение ЕС", - сказал Макрон на пресс-конференции по тогам саммита ЕС в Брюсселе. Его речь транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.
Макрон отметил, что не будет "читать мораль" Орбану и "не осуждает" его. "В определённый момент это (поддержание контактов с РФ) может быть полезно; я говорю лишь, что это не должно нас ослаблять", - добавил он.
Ранее лидеры стран ЕС, собравшиеся на саммите в Брюсселе, не смогли согласовать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год из-за позиции Венгрии и Словакии.
Как пишет британская газета Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, политика властей Венгрии, премьер которой посещал РФ, представляет угрозу для Евросоюза. Как отмечает газета, политика венгерского премьера Виктора Орбана "по-прежнему" усиливает разочарование в Евросоюзе, а недавняя его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным увеличила "растущий дискомфорт" среди европейских чиновников, которые считают, что дружественные связи Венгрии с Москвой и Пекином не соответствуют политике западного альянса и "даже наносят ущерб ему".
Орбан ранее заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Кроме того, премьер заявлял, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения "дать больше денег".
В свою очередь президент России после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.