https://ria.ru/20231027/opershtab-1905708459.html

ЦАХАЛ раскрыл, где ХАМАС расположило оперативный штаб

ЦАХАЛ раскрыл, где ХАМАС расположило оперативный штаб - РИА Новости, 27.10.2023

ЦАХАЛ раскрыл, где ХАМАС расположило оперативный штаб

Командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль расположены на территории крупнейшей больницы... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:27

2023-10-27T18:27

2023-10-27T18:34

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль расположены на территории крупнейшей больницы "Шифа" в городе Газа, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "ХАМАС имеет террористическую инфраструктуру на территории больниц ... ХАМАС расположил командные и оперативные центры в разных локациях на территории больницы ("Шифа") ... Отсюда осуществляется командование ракетным огнем и подразделениями ХАМАС ... У нас есть конкретные доказательства того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября", - рассказал Хагари на брифинге. По словам представителя ЦАХАЛ, информация об использовании больницы ХАМАС основана на широком спектре разведывательных данных, собранных управлением военной разведки и Службой общей безопасности Израиля (ШАБАК). Эта информация уже была предоставлена союзникам Израиля, добавил Хагари. Хагари отметил, что помимо больницы "Шифа", где насчитывается 1500 коек и 4000 сотрудников, ХАМАС использует и другие "чувствительные" объекты, такие как школы, мечети, центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и многие другие, в качестве щитов для своей сети подземных туннелей в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905700918.html

https://ria.ru/20231027/organizatsiya-1905698423.html

https://ria.ru/20231027/khamas-1905675089.html

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