https://ria.ru/20231027/okno-1905688391.html

В московской школе на ученика упала оконная рама

В московской школе на ученика упала оконная рама - РИА Новости, 27.10.2023

В московской школе на ученика упала оконная рама

Ученик школы на юго-западе Москвы госпитализирован после того, как него упало окно, правоохранители работают с руководством учебного заведения, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:58

2023-10-27T16:58

2023-10-27T16:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ученик школы на юго-западе Москвы госпитализирован после того, как него упало окно, правоохранители работают с руководством учебного заведения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно известно, что ученик школы на юго-западе Москвы получил травму после падения на него оконной рамы, он госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают руководство учебного заведения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что больше никто не пострадал, на место выехали специалисты Ростехнадзора.

https://ria.ru/20231027/shkola-1905649144.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва