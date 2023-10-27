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В московской школе на ученика упала оконная рама - РИА Новости, 27.10.2023
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16:58 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/okno-1905688391.html
В московской школе на ученика упала оконная рама
В московской школе на ученика упала оконная рама - РИА Новости, 27.10.2023
В московской школе на ученика упала оконная рама
Ученик школы на юго-западе Москвы госпитализирован после того, как него упало окно, правоохранители работают с руководством учебного заведения, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:58
2023-10-27T16:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ученик школы на юго-западе Москвы госпитализирован после того, как него упало окно, правоохранители работают с руководством учебного заведения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно известно, что ученик школы на юго-западе Москвы получил травму после падения на него оконной рамы, он госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают руководство учебного заведения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что больше никто не пострадал, на место выехали специалисты Ростехнадзора.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московской школе на ученика упала оконная рама

В московской школе на ученика упала оконная рама, его госпитализировали

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ученик школы на юго-западе Москвы госпитализирован после того, как него упало окно, правоохранители работают с руководством учебного заведения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно известно, что ученик школы на юго-западе Москвы получил травму после падения на него оконной рамы, он госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают руководство учебного заведения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что больше никто не пострадал, на место выехали специалисты Ростехнадзора.
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