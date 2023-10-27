https://ria.ru/20231027/odessa-1905711188.html
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную - РИА Новости, 27.10.2023
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную
Табличку на русском языке на фасаде одесской мэрии заменили на англоязычную, сообщило в пятницу местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:39
2023-10-27T18:39
2023-10-27T18:39
украина
россия
одесский городской совет
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Табличку на русском языке на фасаде одесской мэрии заменили на англоязычную, сообщило в пятницу местное издание "Думская" в Telegram-канале."С фасада одесской мэрии демонтировали табличку на русском языке. Ее заменили на английскую версию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Теперь вместо надписи "Одесский городской совет" на здании написано Odesa city council. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20230216/odessa-1852458925.html
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Украина, Россия, Одесский городской совет, Верховная Рада Украины, Одесса
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную
На фасаде одесской мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную