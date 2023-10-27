Рейтинг@Mail.ru
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/odessa-1905711188.html
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную - РИА Новости, 27.10.2023
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную
Табличку на русском языке на фасаде одесской мэрии заменили на англоязычную, сообщило в пятницу местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:39
2023-10-27T18:39
украина
россия
одесский городской совет
верховная рада украины
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905709426_0:0:938:529_1920x0_80_0_0_593463fb78aa35a156fd452a3e800e40.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Табличку на русском языке на фасаде одесской мэрии заменили на англоязычную, сообщило в пятницу местное издание "Думская" в Telegram-канале."С фасада одесской мэрии демонтировали табличку на русском языке. Ее заменили на английскую версию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Теперь вместо надписи "Одесский городской совет" на здании написано Odesa city council. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20230216/odessa-1852458925.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905709426_28:0:857:622_1920x0_80_0_0_54e076b96bd216c915efd2813ac18cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, одесский городской совет, верховная рада украины, одесса
Украина, Россия, Одесский городской совет, Верховная Рада Украины, Одесса
В Одессе на здании мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную

На фасаде одесской мэрии табличку на русском языке заменили на англоязычную

© Фото : Думская/TelegramС фасада мэрии Одессы демонтировали табличку на русском языке
С фасада мэрии Одессы демонтировали табличку на русском языке - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Думская/Telegram
С фасада мэрии Одессы демонтировали табличку на русском языке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Табличку на русском языке на фасаде одесской мэрии заменили на англоязычную, сообщило в пятницу местное издание "Думская" в Telegram-канале.
"С фасада одесской мэрии демонтировали табличку на русском языке. Ее заменили на английскую версию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Теперь вместо надписи "Одесский городской совет" на здании написано Odesa city council.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Одесса - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В Одессе дерусифицировали вывеску стадиона
16 февраля, 16:37
 
УкраинаРоссияОдесский городской советВерховная Рада УкраиныОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала