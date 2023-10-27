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В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев - РИА Новости, 27.10.2023
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18:12 27.10.2023 (обновлено: 18:41 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/obstrel-1905702845.html
В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев
В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев - РИА Новости, 27.10.2023
В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев
Машина скорой помощи попала под обстрел при попытке добраться до раненых в лагере беженцев в палестинском Дженине, сообщила организация "Врачи без границ" в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:41
в мире
израиль
палестина
россия
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости. Машина скорой помощи попала под обстрел при попытке добраться до раненых в лагере беженцев в палестинском Дженине, сообщила организация "Врачи без границ" в соцсети Х.Уточняется, что инцидент произошел минувшей ночью. Медицинская бригада прибыла в больницу Дженина "после вторжения израильских войск в лагерь беженцев". Сообщалось, что при этом погибли два палестинца, многие получили ранения.&quot;Наши сотрудники с сотрудниками Министерства здравоохранения (Палестины. — Прим. ред.) оказали помощь тяжелораненым. Машина скорой помощи также попала под обстрел при попытке добраться до раненых. В результате парамедики вышли из машины скорой помощи и укрылись на земле на 20 минут&quot;, — говорится в публикации.В организации добавили, что это не первое нападение на медицинские учреждения на оккупированном Западном берегу с 7 октября. Так, ООН задокументировала 96 атак, 77 из них пришлись на машины скорой помощи.По данным "Врачей без границ", с 7 октября на Западном берегу реки Иордан погибли 105 палестинцев, в том числе 31 ребенок. "В последние недели Дженин не спит. Израильские вторжения становятся все более частыми, и люди испытывают все больший страх. Чувство уязвимости и разочарования распространяется по всему Западному берегу", — приводятся в публикации слова координатора проекта MSF в Дженине Ирен Уэртас Мартин. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, палестина, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев

В Дженине попала под обстрел скорая, пытавшаяся добраться до раненых палестинцев

© Фото : MSF International/XМашина скорой помощи с медиками MSF International попала под обстрел в городе Дженине
Машина скорой помощи с медиками MSF International попала под обстрел в городе Дженине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : MSF International/X
Машина скорой помощи с медиками MSF International попала под обстрел в городе Дженине
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости. Машина скорой помощи попала под обстрел при попытке добраться до раненых в лагере беженцев в палестинском Дженине, сообщила организация "Врачи без границ" в соцсети Х.
Уточняется, что инцидент произошел минувшей ночью. Медицинская бригада прибыла в больницу Дженина "после вторжения израильских войск в лагерь беженцев". Сообщалось, что при этом погибли два палестинца, многие получили ранения.
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"Наши сотрудники с сотрудниками Министерства здравоохранения (Палестины. — Прим. ред.) оказали помощь тяжелораненым. Машина скорой помощи также попала под обстрел при попытке добраться до раненых. В результате парамедики вышли из машины скорой помощи и укрылись на земле на 20 минут", — говорится в публикации.

В организации добавили, что это не первое нападение на медицинские учреждения на оккупированном Западном берегу с 7 октября. Так, ООН задокументировала 96 атак, 77 из них пришлись на машины скорой помощи.
По данным "Врачей без границ", с 7 октября на Западном берегу реки Иордан погибли 105 палестинцев, в том числе 31 ребенок.
"В последние недели Дженин не спит. Израильские вторжения становятся все более частыми, и люди испытывают все больший страх. Чувство уязвимости и разочарования распространяется по всему Западному берегу", — приводятся в публикации слова координатора проекта MSF в Дженине Ирен Уэртас Мартин.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильПалестинаРоссияООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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