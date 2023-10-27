В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев
В Дженине попала под обстрел скорая, пытавшаяся добраться до раненых палестинцев
© Фото : MSF International/XМашина скорой помощи с медиками MSF International попала под обстрел в городе Дженине
Машина скорой помощи с медиками MSF International попала под обстрел в городе Дженине
ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости. Машина скорой помощи попала под обстрел при попытке добраться до раненых в лагере беженцев в палестинском Дженине, сообщила организация "Врачи без границ" в соцсети Х.
Уточняется, что инцидент произошел минувшей ночью. Медицинская бригада прибыла в больницу Дженина "после вторжения израильских войск в лагерь беженцев". Сообщалось, что при этом погибли два палестинца, многие получили ранения.
«
"Наши сотрудники с сотрудниками Министерства здравоохранения (Палестины. — Прим. ред.) оказали помощь тяжелораненым. Машина скорой помощи также попала под обстрел при попытке добраться до раненых. В результате парамедики вышли из машины скорой помощи и укрылись на земле на 20 минут", — говорится в публикации.
В организации добавили, что это не первое нападение на медицинские учреждения на оккупированном Западном берегу с 7 октября. Так, ООН задокументировала 96 атак, 77 из них пришлись на машины скорой помощи.
По данным "Врачей без границ", с 7 октября на Западном берегу реки Иордан погибли 105 палестинцев, в том числе 31 ребенок.
"В последние недели Дженин не спит. Израильские вторжения становятся все более частыми, и люди испытывают все больший страх. Чувство уязвимости и разочарования распространяется по всему Западному берегу", — приводятся в публикации слова координатора проекта MSF в Дженине Ирен Уэртас Мартин.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.