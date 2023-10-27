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Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/obstrel-1905638773.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 27.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка и поселок Гольмовский, выпустив четырнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:08
2023-10-27T14:08
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка и поселок Гольмовский, выпустив четырнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 12:40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 00.10 был обстрелян также Петровский район Донецка тремя снарядами такого же калибра, а в 13.20 по поселку Гольмовский выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецк
гольмовский
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донецк, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский

СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка и поселок Гольмовский, выпустив четырнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 12:40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 00.10 был обстрелян также Петровский район Донецка тремя снарядами такого же калибра, а в 13.20 по поселку Гольмовский выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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